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        Haberler Yaşam Önce hangisini fark ettiniz? İşte basit bir test

        Önce hangisini fark ettiniz? İşte basit bir test

        Bu resimde iki farklı nesne var ve ilk önce gördüğünüz detay kişiliğiniz ile ilgili bir fikir verebilir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2023 - 11:29 Güncelleme: 09.12.2023 - 11:29
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        1

        Resme ilk baktığınızda ne fark ettiniz; dudağı mı yoksa bulutu mu? Cevabınızı belirlediyseniz analizlere geçelim.

        Not: Test tamamen eğlence amaçlıdır. Herhangi bir bilimsel veriye dayanmaz.

        2

        EĞER ÖNCE BİR BULUT GÖRDÜYSENİZ;

        Siz sosyal becerileri güçlü bir insansınız demektir. Herkesle anlaşılabilen bir yapınız olsa aslında içten içe oldukça şüphecisiniz de. Arkadaş canlısı yapınıza rağmen insanlara çok zor güveniyorsunuz. İnsanlar size yaklaştığında, ilk düşündüğünüz şey bunu neden yaptıkları oluyor.

        3

        EĞER ÖNCE BİR DUDAK GÖRDÜYSENİZ;

        Sevgi dolu ve neşeli bir karakteriniz var. Tıpkı nefes almak gibi hızlıca duygusallaşabiliyorsunuz. Hayatın tüm acımasızlığı karşısında insanlığa ve iyiliğe inanıyorsunuz. Küçük şeylerde başkalarını idare edersiniz ama önemli konularda prensiplerinizi ve duruşunuzu bozmasınız.

        Kaynak: Mia Yilin Tiktok

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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