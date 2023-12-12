Önce ihanete uğradı, sonra evladından oldu! Show TV'de hafta içi her gün saat 15.00'te canlı yayınla izleyiciyle buluşan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de İlhan Güler'in çocuğuna olan hasreti ve karısıyla yüzleşmesi çok konuşuldu

2017’de sosyal medyada tanıştığı Özlem’le kaçarak imam nikahı kıyan İlhan’ın hikayesi yüreklere dokundu. İmam nikahlı eşi Özlem’le 5 yaşında bir çocukları olan İlhan, evliliklerinde Özlem’in aşırı kıskançlığından dolayı işe giderken bile sorun yaşadıklarını ifade etti.

İlhan, “Sabah işe giderken kapıyı kilitler; işten geç geldiğimde eve almazdı, balkonda yatardım” dedi. İlhan’ın iddiasına göre yaşadıkları kıskançlık yüzünden İstanbul’dan Ordu’ya taşınan çiftin evlilikleri Mayıs 2022’de köy bakkalı Fahri yüzünden yıkıldı.

Bakkal Fahri ve oğlunun sürekli evini gözetlemesinden şüphelenen İlhan, karısını takip ettiğini, evli ve 4 çocuk babası Fahri’yle bir ilişkisinin olduğunu öğrendiğini iddia etti.

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Fahri’nin büyük oğlu Emirhan’ın da bu ilişkiye çanak tuttuğunu hatta Selma’ya para verdiğini söyleyen İlhan, 2023 Ocak ayında yaşananların ortaya çıkmasıyla Selma’nın onu evden kovduğunu kaydetti.

Stüdyoya oğlunun kazağıyla gelen İlhan, son 1 senede çocuğunu sadece 2 defa görebildiğini, tek arzusunun çocuğunu alabilmek olduğunun altını çizdi. Gözyaşları içinde çocuğunun tişörtüne sarıldı.

Canlı yayına bağlanan Selma, bütün iddiaları yalanladı, İlhan’ın çocuğunu istediği zaman görebildiğini ama kendisinin gelmediğini anlattı. Selma, ilişkilerinin İlhan’ın ihaneti yüzünden bittiğini, elinde görüntüler olduğunu söyledi.

İlhan ise o görüntüleri Selma’nın çektiğini ve başka kadınlara göndererek kendisine şantaj yaptığını iddia etti. İhanet suçlamalarını kabul etmeyen Selma, İlhan’ın onu herkesten kıskandığını berlitti.

Suçlanan bakkal Fahri de yayına bağlandı ve Didem Arslan Yılmaz’ın sorularını yanıtladı. İlhan’a zamanında veresiye vermediği için kendisine düşman olduğunu, Selma’yla bir ilişkisinin olmadığını belirtti. Selma ve Fahri’nin iddiaları yalanlamalarına itiraz eden İlhan gözyaşları içinde isyan etti, “Ne istediniz benden?” diye sordu.

İlhan ve Selma’nın nefes kesen yüzleşmesi Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de ekrana gelmeye devam edecek.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme hafta içi her gün saat 15.00’te canlı yayınla Show TV’de.