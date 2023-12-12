Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Önce ihanete uğradı, sonra evladından oldu!

        Önce ihanete uğradı, sonra evladından oldu!

        Show TV'de hafta içi her gün saat 15.00'te canlı yayınla izleyiciyle buluşan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de İlhan Güler'in çocuğuna olan hasreti ve karısıyla yüzleşmesi çok konuşuldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2023 - 22:27 Güncelleme: 12.12.2023 - 22:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Önce ihanete uğradı, sonra evladından oldu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        2017’de sosyal medyada tanıştığı Özlem’le kaçarak imam nikahı kıyan İlhan’ın hikayesi yüreklere dokundu. İmam nikahlı eşi Özlem’le 5 yaşında bir çocukları olan İlhan, evliliklerinde Özlem’in aşırı kıskançlığından dolayı işe giderken bile sorun yaşadıklarını ifade etti.

        İlhan, “Sabah işe giderken kapıyı kilitler; işten geç geldiğimde eve almazdı, balkonda yatardım” dedi. İlhan’ın iddiasına göre yaşadıkları kıskançlık yüzünden İstanbul’dan Ordu’ya taşınan çiftin evlilikleri Mayıs 2022’de köy bakkalı Fahri yüzünden yıkıldı.

        Bakkal Fahri ve oğlunun sürekli evini gözetlemesinden şüphelenen İlhan, karısını takip ettiğini, evli ve 4 çocuk babası Fahri’yle bir ilişkisinin olduğunu öğrendiğini iddia etti.

        REKLAM

        Fahri’nin büyük oğlu Emirhan’ın da bu ilişkiye çanak tuttuğunu hatta Selma’ya para verdiğini söyleyen İlhan, 2023 Ocak ayında yaşananların ortaya çıkmasıyla Selma’nın onu evden kovduğunu kaydetti.

        Stüdyoya oğlunun kazağıyla gelen İlhan, son 1 senede çocuğunu sadece 2 defa görebildiğini, tek arzusunun çocuğunu alabilmek olduğunun altını çizdi. Gözyaşları içinde çocuğunun tişörtüne sarıldı.

        Canlı yayına bağlanan Selma, bütün iddiaları yalanladı, İlhan’ın çocuğunu istediği zaman görebildiğini ama kendisinin gelmediğini anlattı. Selma, ilişkilerinin İlhan’ın ihaneti yüzünden bittiğini, elinde görüntüler olduğunu söyledi.

        İlhan ise o görüntüleri Selma’nın çektiğini ve başka kadınlara göndererek kendisine şantaj yaptığını iddia etti. İhanet suçlamalarını kabul etmeyen Selma, İlhan’ın onu herkesten kıskandığını berlitti.

        Suçlanan bakkal Fahri de yayına bağlandı ve Didem Arslan Yılmaz’ın sorularını yanıtladı. İlhan’a zamanında veresiye vermediği için kendisine düşman olduğunu, Selma’yla bir ilişkisinin olmadığını belirtti. Selma ve Fahri’nin iddiaları yalanlamalarına itiraz eden İlhan gözyaşları içinde isyan etti, “Ne istediniz benden?” diye sordu.

        İlhan ve Selma’nın nefes kesen yüzleşmesi Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de ekrana gelmeye devam edecek.

        Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme hafta içi her gün saat 15.00’te canlı yayınla Show TV’de.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Parken'de 11'ler belli oldu!
        Parken'de 11'ler belli oldu!
        Ne ceza alacaklar?
        Ne ceza alacaklar?
        NYT: ABD ve Ukrayna, Rusya'ya karşı yeni bir strateji arıyor
        NYT: ABD ve Ukrayna, Rusya'ya karşı yeni bir strateji arıyor
        Faruk Koca istifa etti!
        Faruk Koca istifa etti!
        Bakan Koca'dan açıklama: Durumu kritik!
        Bakan Koca'dan açıklama: Durumu kritik!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Borsanın engeli ne?
        Borsanın engeli ne?
        Marka değerine yumruk!
        Marka değerine yumruk!
        ABD ile İsrail arasında neler oluyor?
        ABD ile İsrail arasında neler oluyor?
        Anne baba vahşetine ağırlaştırılmış müebbet cezası
        Anne baba vahşetine ağırlaştırılmış müebbet cezası
        Türk spor kulüpleri borsada eriyor!
        Türk spor kulüpleri borsada eriyor!
        Rus muhalif lider Navalny cezaevinde 'kayboldu'
        Rus muhalif lider Navalny cezaevinde 'kayboldu'
        Hastaların ölümüne neden oluyordu! 'Sitokin fırtınası'na yerli ilaç hamlesi
        Hastaların ölümüne neden oluyordu! 'Sitokin fırtınası'na yerli ilaç hamlesi
        Korkunç olay! İkisi de çocuk!
        Korkunç olay! İkisi de çocuk!
        "Faruk Koca, 'Seni öldüreceğim' dedi"
        "Faruk Koca, 'Seni öldüreceğim' dedi"
        Faruk Koca tutuklandı!
        Faruk Koca tutuklandı!
        Son dakika! Faruk Koca'nın ifadesi Habertürk'te
        Son dakika! Faruk Koca'nın ifadesi Habertürk'te
        Ünlülerden tepki
        Ünlülerden tepki
        Vatandaşlık için taşınmaz alımında yeni karar
        Vatandaşlık için taşınmaz alımında yeni karar
        "Biri insafa geldi"
        "Biri insafa geldi"