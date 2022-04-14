Önce kalbini sonra parasını çaldı!

Türkiye'nin en iyi korunmuş kalelerinden biri!

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SHOW Haber'in özel haberine göre; yaşam koçu ve yazar Nazan Koç, 3 yıl önce Ahmet Pektaş isimli bir kişi ile tanıştı. İddiasına göre Almanya'da yaşıyor ve Türkiye'de mağaza açmaya hazırlanıyordu.

Nazan Koç ile isminin Ahmet Pektaş olduğu iddia edilen kişinin arasında iş nedeniyle başlayan ilişki duygusallığa dönüştü. Çift dini nikah kıydı.

Nikahın ardından kalp yetmezliği olduğunu ve nakil yaptırması gerektiğini söyleyen Pektaş, Nazan Koç'tan ve yakınlarından para istemeye başladı.

Nazan Koç'tan 50 bin euro yani yaklaşık 790 bin lira para aldı. Zamanla şüphe duymaya başlayan Nazan Koç araştırmalarına başladı. Ailesinin evini buldu, ancak kapılar açılmadı ve savcılığın yolunu tuttu.

Koç "Karşımdaki insan Oscar'a aday. 9 ay boyunca çok iyi sahneledi. Sahte kimlik kullanıyor, her gittiği yerde sahte bir isim kullanıyormuş." diyerek hayal kırıklığını dile getirdi.

Yaşadığı kötü günlerin ardından meme kanseri olduğunu öğrenen Koç "Kesinlikle üzüntüden oldu" dedi. Olayla ilgili hukuki süreç devam ediyor.