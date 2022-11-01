Baba oğula kanlı pusu! Kaza yaptırıp, silahla taradılar 0:00 / 0:00

İHA

Bitlis'te baba ve oğlu, husumetlileri tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Olay baba ağır yaralanırken, oğlu yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Ahlat ilçesi Ovakışla beldesinde yaşayan ve yaklaşık 3 ay önce aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü. Dün öğlen saatlerinde taraflardan isimleri henüz belirlenemeyen baba ve oğula, Ovakışla girişinde araçla seyir halindeyken husumetli aile tarafından pusu kuruldu.

OĞLU ÖLDÜ, BABANIN DURUMU AĞIR

İlk olarak kazaya sebep olan şüpheliler, daha sonra araca silahla saldırı düzenledi. Kurşun yağmuruna tutulan araçtaki baba ağır yaralanırken, oğlu olay yerinde hayatını kaybetti. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı baba, Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla geniş çaplı soruşturma başlatıldı.