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Önce sağlığına sonra babasına kavuştu

Suriye'de prematüre dünyaya gelen ve beslenme bozukluğu dolayısıyla 10 aydır yaşam mücadelesi veren Hasan bebek, tedavi için getirildiği Kilis Devlet Hastanesinde sağlığına kavuştu

31.08.2018 - 14:03 | Güncelleme:

İç savaşın sürdüğü Suriye'de prematüre dünyaya gelen ve beslenme bozukluğu nedeniyle 10 aydır yaşam mücadelesi veren Hasan bebeğe, tedavi için getirildiği Türkiye'de sağlık çalışanları sahip çıktı.

Suriye'de bir hastanede gördüğü tedaviden sonuç alınamayınca Türkiye'ye getirilerek Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Hasan bebek, doktorların çabasıyla yaşam savaşını kazandı.

Anne ve babası yanında olmayan bebeğe sahip çıkarak hem tedavisini hem de bakımını üstlenen sağlık çalışanları, Göç İdaresi İl Müdürlüğü aracılığıyla Hasan Junaid'in babasına da kavuşmasını sağladı.

Kilis Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatma Saltık, Hasan bebek kendilerine getirildiğinde genel durumumun bozuk olduğunu ancak tedaviye olumlu cevap verdiğini söyledi.

Uygulanan tedavi sayesinde bebeğin sağlık sorunlarının büyük ölçüde giderildiğini anlatan Saltık, "Hastamızın önemli oranda beslenme bozukluğu vardı. Yanında anne, baba veya başka bir yakını da bulunmamaktaydı. Acil serviste gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından tedavisini başlattık. Yakını olmayan hastaların takibi hem bizler için hem personelimiz için zor oluyor çünkü aynı serviste yaklaşık 30 hasta var ve hemşirelerin bu durumda hastaya özveriyle ekstradan emek vermeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"HEM SAĞLIĞINA HEM DE AİLESİNE KAVUŞTU"

Bebeğin sağlık durumu kötü olduğu için nöbetçi sağlık çalışanlarıyla görüştüklerini ve onu tekrar Suriye'ye göndermemeye karar verdiklerini anlatan Saltık, şunları kaydetti: "Hasan'ın tedavisini hastanede uygulamak istedik. Hemşire hanımlar o gün sabaha kadar baktılar, ertesi gün gündüz de nöbeti devralan arkadaşlarımız baktılar. Hastanın serviste izleniminde ve klinik durumunda düzelme oldu. Beslenmesi toparlandı, geldiği zamana oranla keyifsizliği ve huzursuzluğu kayboldu. İdaremiz aracılığıyla, yetkililerle yapılan görüşmeler sonucu da babası sınırdan getirildi ve hastamız hem sağlığına hem de ailesine kavuşmuş oldu."

"HEMŞİREYİZ AMA AYNI ZAMANDA ANNEYİZ"

Baba Kusay Junaid ise oğlunun refakatçisiz olarak Türkiye'ye getirildiğini, yaşayıp yaşamadığını bile bilmeden onu aradığını söyledi.

Kilis'teki yakınlarından onu bulmak için yardım istediğini, bu sırada yetkililerin kendisine ulaştığını ve hastane yönetimiyle irtibata geçtiğini aktaran Junaid, "Suriye'den gelmem için bana belge hazırladılar. Doktorlara, hastane idaresine, hemşirelere ve tercümanlara çok teşekkür ederim. Çok mutluyum, çok şükür evladıma kavuştum" diye konuştu.

Hemşire Feride Arslan da bebeğin tüm ihtiyaçlarının çalışanlar tarafından giderildiğini belirterek, "Şimdi babası geldi. Artık babasına emanet edeceğiz ama biz de sürekli bebekle ilgileneceğiz. Hepimiz burada hemşire olarak görev yapıyoruz ama aynı zamanda anneyiz. Bir evlat, anne babadan ayrı kalamaz" dedi.

 

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