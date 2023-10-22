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4 senedir aynı adreste oğluyla birlikte yaşayan Gülsen Bulut, ev sahibinin istediği artışı yapamayacağını, başka eve taşınmak için de maddi gücünün yetersiz olduğunu söyledi. Bulut, "Mart ayında kontratım bitti. Marttan hazirana kadar sorun yaşamaya başladık. Kiramı yüzde 83 zam yaparak 850 liradan 1500 liraya yükselttik. Onu kabul etmedi ve kapıma gelip 'Hazirana kadar 5 bin lira, hazirandan sonra da 10 bin lira vereceksin' dedi. Ben de çocuğumun engelli maaşıyla geçindiğimizi bu nedenle veremeyeceğimi söyledim" dedi.

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Ev sahibinin kapısını tekmelediğini söyleyen Bulut, "İlk gelip kapımı tekmeledi sonra su sayacını söktü. En son dün oğlumu okula götürdüğüm saatte eve gelip camları kırıp gitmiş. Hazirandan bu yana birçok kez şikayetçi oldum. Tahliye etmek için dava açtı. Dün uzlaştırmanın da son günüydü ve uzlaşmak istemediğini söyledi. Okuldan gelince camların kırık olduğunu gördüm. Komşulara sordum ve ev sahibinin bir çubuğun ucuna bağladığı metal ile camları kırdığını söylediler" diye konuştu.

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Oğlunun okulunu tamamlayabilmesi için çabaladığını belirten Bulut, "Burayı boşaltsam gidecek yerim yok. Aldığım maaş belli, kiralar çok yüksek. Çocuğumdan dolayı çalışamıyorum ve ondan aldığımız maaş ile geçinmeye çalışıyoruz. Kendisinin 4 evi var, ihtiyacı var desem öyle bir durum da yok. Ne yapacağımı bilemiyorum" dedi.

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