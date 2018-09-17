İzmir'in Tire ilçesinde, Tire-Bayındır karayolunda, dün saat 23.30 sıralarında yaşanan trafik kazası can kaybına neden oldu. Traktör tamircisi olduğu öğrenilen Halil Çaparoğlu (29) iddiaya göre aşırı hız sonucu kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Yolun karşısına geçen otomobil, önce yönlendirme tabelalarına ardından yol kenarındaki kum yığınına çarptı.

BU YILIN BAŞINDA EVLENMİŞTİ

DHA'nın haberine göre hurdaya dönen otomobili gören vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde sıkışan Çaparoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler, Çaparoğlu'nun cesedini sıkıştığı yerden çıkardı. Bu yılın başında evlendiği öğrenilen Halil Çaparoğlu'nun cenazesi, kaza yeri incelemesinden sonra İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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