Önceliğimiz Avrupa!

Hem Avrupa hem de ligde kritik bir sürece giren Galatasaray'da Okan Buruk da öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

23 Kasım'a kadar oynayacağı tüm maçlara evinde çıkacak olan sarı-kırmızılılar BAY geçeceği hafta öncesinde çarşamba Elfsborg pazartesi ise Beşiktaş'ı ağırlayacak. Sezon başlangıcında Beşiktaş karşısında tarihi bir hezimet yaşayan sarı-kırmızılılar, derbi mücadelesinde kendilerini kanıtlamak ve taraftara affettirmek isterken Okan Buruk'tan da futbolcularına uyarılar geldi.