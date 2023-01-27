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İngiltere Maliye Bakanı Hunt: Önceliklerimiz, öncelikleriniz

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, hükümetin İngiltere'de ekonomik büyümenin yeniden artırılmasını destekleyen adımlarını paylaştı. Bakan Hunt "Enflasyonu yarı yarıya indirmek, ekonomiyi büyütmek, borcu azaltmak, bekleme sürelerini kısaltmak diyerek, İngiltere'de hükümetin gelecek için hedeflediği bir kaç adımı sıraladı

İngiltere Maliye Bakanı Hunt: Önceliklerimiz, öncelikleriniz
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AA

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, salgının ülkenin istihdam piyasasındaki zaaflarını ortaya çıkardığını belirtti.

Londra’da Bloomberg’in yönetim merkezinde konuşan Bakan Hunt, hükümetin ülkede ekonomik büyümenin yeniden artırılmasını hedefleyen adımlarını kamuoyu ile paylaştı.

Bakan Hunt, konuşmasında hükümetin hedeflerini “Önceliklerimiz, öncelikleriniz” başlığı altında, “enflasyonu yarı yarıya indirmek, ekonomiyi büyütmek, borcu azaltmak, (sağlık hizmetlerinde) bekleme sürelerini kısaltmak ve yasa dışı göçü durdurmak” olarak sıraladı.

İŞ GÜCÜ SEVİYESİ ÖNCESİNDEKİN'DEN AŞAĞI

Ülkenin kronikleşen işgücü krizine değinen Bakan Hunt, halihazırda aktif çalışan iş gücünün salgın öncesindeki seviyenin 300 bin altında olduğunu kaydetti.

Bakan Hunt toplam yetişkin iş gücünün farklı sebeplerle yaklaşık beşte birinin ekonomik çalışma hayatı içerisinde aktif olarak yer almadığını belirtti.

Ülkede öğrenciler hariç ekonomik olarak aktif olmayan nüfusun yaklaşık 6,6 milyon seviyesinde olduğunu belirten Bakan Hunt, “Bu inanılmaz ve şok edici seviyede yetenek ve potansiyel israfıdır.” ifadesini kullandı.

Bakan Hunt, işgücü piyasasında aktif şekilde yer almayan bu nüfusun yeniden piyasaya dahil edilmesi amacıyla reform ve eğitim programlarının uygulanmasının planladığını belirtti.

Bakan Hunt, hükümetin enflasyonu bu yıl içerisinde yarı yarıya düşürmeyi hedeflediğini belirterek, “En iyi vergi indirimi enflasyonun düşürülmesi olacaktır.” ifadesini kullandı.

Ülkede hali hazırda elektrik enerjimizin yüzde 40’ını yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edildiğini belirten Bakan Hunt, “İngiltere yeşil enerjide dünya lideri olmak üzere pozisyon almış durumda.” dedi.

Bakan Hunt konuşmasında, İngiltere’nin dijital teknoloji, sosyal bilimler ve inovasyon alanlarında öncü küresel ölçekte öncü durumunda olduğunun altını altını çizerek, “Yaratıcı endüstrilerimiz ülkede 2 milyondan fazla kişiye istihdam sağlıyor. İngiltere’yi 'Yeni Silikon Vadisine' dönüştürmek istiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere’nin dünyanın en büyük iki finans merkezinden birine ev sahipliği yaptığını hatırlatan Bakan Hunt, “Teknolojinin süper gücü olma isteğimiz başarılabilir bir hedeftir. Büyümenin dört ana ayağı; işletmeler, eğitim, istihdam ve her bölgeye yansıyan büyümedir.” ifadelerini kullandı.

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede Aralık 2022'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 10,5 artış kaydetmişti.

41 YILIN EN YÜKSEK ENFLASYONU

Ülkede enflasyon geçen yılın ekim ayında yüzde 11,1 ile son 41 yılın en yüksek seviyesini görmesinin ardından, kasım ayı itibarıyla hız keserek yüzde 10,7’ye gerilemişti.

İngiltere'de gıda fiyatları ise geçen yılın aralık ayında yıllık bazda yüzde 16,8 artmıştı. Söz konusu oran, 1977 yılının eylül ayından bu yana en sert artış olarak kayda geçmişti.

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