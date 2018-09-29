Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Cadiz kentindeki Jerez Pisti'nde gerçekleştirilecek yarışta Red Bull KTM Ajo takımında mücadele eden ikizler Can Öncü ve Deniz Öncü de yer alacak.

Dünya Gençler Şampiyonası'nın ilk yarışı yarın TSİ 12.00'de, ikinci yarışı da TSİ 15.00'te start alacak. İki yarış da 16 tur üzerinden koşulacak.

Milli sporculardan Can Öncü genel klasmanda 33 puanla 13., Deniz Öncü de 20 puanla 18. durumda bulunuyor.

Genel klasmanda KTM takımından Raul Fernandez 124 puanla ilk sırada yer alıyor.

FIM Dünya Gençler Şampiyonası'nda son 2 ayak mücadelesi de İspanya'da yapılacak. Şampiyonada 7. ayak 14 Ekim'de Albacete kentiyle aynı adı taşıyan pistte, 8. ayak ise 25 Kasım'da Valencia'daki Ricardo Tormo pistinde koşulacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ