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Önder Karaveli: Kazanamadığımız için üzgünüm

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehir'le 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Önder Karaveli, iyi oynamalarına rağmen kazanamadıklarını söyledi.

Önder Karaveli: Kazanamadığımız için üzgünüm

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaveli, "Bugün oyunu kazandık ama maçı kazanamadık. Bütün istatistikler bunu gösteriyor. Oyun gücü yüksek, oynadığı birçok maçta rakibine oranla üstün oynayan ve birçok maç kazanan takıma karşı oynadık. Birinci hedefimiz, geride oyun kurmalarından faydalanmaya çalışmaktı. Bunu engelleyip rakip yarı sahadan pozisyonlar bulmak, çoğalmak ve kendi organizasyonlarımızı oluşturmak üzerine çalışmıştık. İlk yarıda birçok kere bunu yaptık ve pozisyonlar bulduk. Kalemizdeki ilk pozisyon, 35. dakikada gol oldu. Bu, bizi de psikolojik olarak kısa süreliğine etkiledi. Dikkatsizce bir gol yedik. Reaksiyon gösterdik, Can ve Güven'in ortaklaşa golüyle maça denge geldi." diye konuştu.

Welinton'un sakatlanmasının ardından ilk yarıyı 10 kişi tamamlamalarıyla ilgili konuşan Karaveli, "İlk yarının son saniyelerinde Welinton sakatlandı. Maçın yüksek tempolu gideceğini biliyorduk. İlerleyen bölümlerde değişiklik haklarına ihtiyacımız olacağını biliyorduk. 20 saniye vardı, bununla ilgili Atiba'yı, Welinton'un yerine alarak değişiklik hakkımızı kullanmamak istedik. Necip'in oyuna girmemesinin gole etki ettiğini düşünmüyorum. Golde savunmadaki dört oyuncumuz da oradaydı." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda oyundaki kontrollerinin devam ettiğini söyleyen Karaveli, "İkinci yarıda çok fazla pozisyon olmasa da taraftarın coşkusuyla gole kadar bir oyun vardı. Gole kadar pozisyon bulma anlamında zengin olmasa da rakibe göre etkili bir oyun vardı. Güven ve Alex'i değiştirmek zorunda kaldık. Talep, Alex'ten geldi. Sakatlıktan çıkan riskli bir oyuncuydu. Sakatlıklar yüzünden oyuna güç katacak oyuncularımız dışarıda kalıyor. Sakatlıklar bizi tedirgin ediyor. Oyuncuları korumak istiyoruz. Sonradan girenlerin yüksek katkısının olduğu söylenemez. Kazanmayı çok istediğimiz, pozisyonumuzu değiştirecek bir maçı daha kazanamadığımız için üzgünüm." şeklinde konuştu.

Güven Yalçın'ın performansından memnun olduğunu aktaran Karaveli, "Oyundan çıkana kadar Güven, ondan beklediğimiz birçok şeyi yerine getirdi. Yorulduğunu hissettik ve çıkardık. Oyun kurma organizasyonunun bozulması konusunda Güven ve Alex başrol oynadı. Doktorumuzdan da değişiklik konusunda uyarı geldi. Bir kişiyi daha kaybetmemek için ve diri bir Batshuayi'nin etkili olacağını düşünerek oyuna soktuk ama istediğimizi alamadık. Güven, çok güzel bir gol attı. Pozisyonlar hazırladı. Rakibin atağa çıkışında ondan beklediğimiz koşuları yaptı. Genel olarak Güven'den memnunum." değerlendirmesinde bulundu.

Kenan Karaman'ın attığı gole oyuncusu adına çok sevindiğini söyleyen Karaveli, sakatlıkları bulunan Miralem Pjanic, Josef de Souza, Georges-Kevin N'Koudou, Oğuzhan Özyakup ve Domagoj Vida'dan bazılarının Galatasaray ile oynanacak derbi maça yetişmesini beklediklerini ifade etti.

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