Ondokuz Mayıs Üniversitesinin Su Yönetimi Projesi kabul edildi

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OMÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümünün Erasmus+ Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar (KA202) Projeleri kapsamında sunduğu proje önerisinin, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 148 bin 952 avro bütçe ile kabul edildiği kaydedildi.

Uydu ve insansız hava araçları sistemlerinin kullanılmasının konu edildiği proje kapsamında, Türkiye ve Avrupa'dan mühendis ve bilim adamlarının, uydu ve insansız hava araçları sistemlerinden elde edilen görüntüler üzerinden çalışma yürüteceği belirtildi.

Projede görev alan OMÜ ekibinin, uydu sistemleri ve insansız hava araçlarının su yönetiminde kullanılması üzerine tamamlanmış ve devam etmekte olan TÜBİTAK ve OMÜ-BAP destekli araştırma projeleri olduğu belirtilen açıklamada, şunları kaydedildi:

"Bu projelerden elde edilen bilgi ve tecrübeler, diğer proje ortaklarının bilgi ve tecrübeleri ile bir araya getirilerek, elde edilecek sonuçlar, proje ortağı ülkelerde gerçekleştirilecek toplantı, seminer ve çalıştaylarla ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşılacak. Ayrıca çalışma kapsamında çiftçiler, mühendisler ve araştırmacıların kullanması için internet tabanlı bilgisayar ve cep telefonu uygulamalarının geliştirilmesi hedeflenmekte, böylece bitkisel üretimde verimliliğin arttırılması, en önemli doğal kaynaklardan olan suyun en yoğun kullanıldığı tarım sektöründe daha randımanlı kullanılması ve tarımda dijital teknolojilerin doğru, etkili ve yaygın bir biçimde kullanılmasına önemli katkılar sağlanması hedefleniyor."