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İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO),İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TUGEV),vakfın iktisadi işletmesi olan İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB) ve Türk Hava Yolları ile organize ettiği "OneIstanbul Instagram Fotoğraf Yarışması"nın kazananları belli oldu.
AA'nın haberine göre tarihi, kültürel, doğal güzelliklerle dünyanın göz bebeği olan İstanbul'u, dünyada daha fazla görünür kılmak amacıyla 2015 yılında sosyal medyada başlatılan ve iki dönem şeklinde gerçekleştirilen yarışmada kazananlar, düzenlenen törenle ödüllerini aldı.
Törende konuşan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, yarışma kapsamında iş birliği içinde oldukları THY'nin geçen hafta yeni havalimanına taşındığını anımsatarak, İstanbul Havalimanı'nın ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.
"DİJİTAL DÜNYA BÜTÜN ETKİNLİĞİYLE ARAMIZDA"
Dünyanın hızla dijitalleştiğine işaret eden Avdagiç, şunları kaydetti:
"Yaşadığımız çağa artık 'dijital çağ' deniliyor. Öyle ki artık her alanda olduğu gibi turizm alanına da dijital çağ damgasını vurdu. Turistler aktif olarak interneti kullanıyorlar. Gidecekleri destinasyonlarla ilgili bilgileri, tur operatörlerinden değil, internetten ediniyorlar. Turistlerin yüzde 92'si kendilerinden önce giden turistlerin izlenimlerini paylaştığı seyahat portalları ile sosyal medya hesaplarındaki görüşlere göre karar veriyor. Yine turistlerin yüzde 77'si gidecekleri yere karar vermeden önce mutlaka sosyal medya yorumlarına bakıyor. Daha da önemlisi turistlerin yüzde 74'ü destinasyonları ile ilgili fotoğraf ve yorumlarını, daha orada iken cep telefonlarından paylaşıyor. Bu veriler bize şunu gösteriyor; dijital dünya bütün etkinliğiyle hayatımızda. Biz de bunu ticaretten turizme kadar her alanda yaşadığımız şehrin lehine kullanmak zorundayız. Özellikle de Instagram'ı kullanmalıyız. Çünkü dünya genelinde 1 milyardan fazla kişi, Instagram kullanıyor ve her gün 100 milyondan fazla fotoğraf paylaşıyor."
Avdagiç, yarışmaya ilginin tahminlerinden büyük olduğuna dikkati çekerek, jürinin zorlu bir seçim süreci yaşadığını kaydetti.
Yarışmaya katılanları ve kazananları tebrik eden Avdagiç, "Resmi hashtag'imiz #oneistanbul şeklinde. Hesabımız, Nisan 2015'te açıldı. 4 yıl içinde 610 binin üzerinde paylaşılan fotoğraf ile dünya şehirleri sıralamasında 5'inci sıraya yerleştik. Hedefimiz, ilk 3'e girmek." ifadelerini kullandı.
ÖDÜLLER
THY iş birliğiyle "İstanbul'u Paylaş ve Uç" sloganıyla 2 farklı dönem olarak düzenlenen yarışmanın birinci dönem üçüncüsü Begüm Serra Üstün, ikinci dönem üçüncüsü Cihan Çorak, birinci dönem ikincisi Abdullah Bilgiç, ikinci dönem ikincisi Soner Akan olurken, birinci dönem birincisi Rıdvan Aras ve ikinci dönem birincisi Aydın Sertbaş olarak belirlendi.
Yarışmacılara ödülleri, iş birliği yapılan kurumların yetkilileri ve İTO Başkanı Avdagiç tarafından verilirken, birincilere fotoğraf makinesi hediye edildi.
Dünyaca ünlü sosyal medya fenomenleri Filipinler'den Mikhail Tenazas ve Brezilya'dan Thiago Correa da tören kapsamında İstanbul'a gelerek üçüncü olanların ödüllerini takdim etti.
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