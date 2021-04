Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus, rakipleriyle kıyaslandığında dar bir ürün yelpazesine ve nispeten küçük bir kullanıcı kitlesine sahip olsa da ortaya koymuş olduğu ilginç projeler ile teknoloji dünyanın dikkatini çekmeyi başarıyor. OnePlus, son olarak Nord LE adında “özel” bir akıllı telefon duyurdu ve teknoloji tutkunlarının kafasında büyük bir soru işareti oluşmasına neden oldu.

Öncelikle OnePlus Nord LE’nin tam olarak “yeni” bir akıllı telefon olmadığını belirtelim. Cihaz, geçtiğimiz yılın ortalarında duyurulan OnePlus Nord ile birebir aynı teknik özelliklere sahip. Peki, OnePlus Nord LE tam olarak ne ve “LE” takısını neden aldı?

ONEPLUS NORD LE NEDİR?

OnePlus tarafından yapılan açıklamaya göre; OnePlus Nord LE modeli the OnePlus Nord Literally Only One Edition açılımını temsil ediyor. Yani sadece bir tane üretilmiş. Model aslında OnePlus Nord ve farklı olarak arka kapağında geçişli renkler kullanılmış. Bir başka deyişle Nord LE, teknik özellikleri ile değil üretim adedi ile “özel” bir telefon olacak.

Sınırlı üretim akıllı telefonların birkaç yüz ya da birkaç bin adet piyasaya çıktığı daha önce de olmuştu ancak OnePlus’ın Nord LE ile “sınırlı üretim” terimine yeni bir boyut kazandırdığı söylenebilir.

OnePlus Nord LE, orijinal OnePlus Nord’da bulunmayan, sarı-mavi geçişli özel bir arka yüzey tasarımına sahip olacak. Ayrıca arka yüzeyin tasarımı, orijinal Nord’da olduğu gibi parlak değil, daha yumuşak ve ele oturan bir yapıda olacak. Cihazdan dünya üzerinde yalnızca 1 adet bulunacağından muhtemelen hiçbirimizin bu yüzeye dokunup deneyimleme imkânı bulunmayacak.

OnePlus Nord LE ile ilgili en ilginç detay, bu cihazın satışa sunulmak yerine çekiliş ile verilecek olması.

ONEPLUS NORD LE ÇEKİLİŞİNE NASIL KATILINABİLİR?

Yarışmaya Türkiye’den katılım sağlanıp sağlanamadığı bilinmiyor ancak şansınızı denemek isterseniz aşağıdaki şartları yerine getirmeniz gerekiyor;

OnePlus Nord Instagram hesabını takip edin.

Instagram hesabını takip edin. Mevcut akıllı telefonunuzun bir fotoğrafını çekin ve Instagram’da gönderi olarak paylaşın.

Gönderi açıklamasında #SwitchToNord etiketini kullanmanız ve telefonunuzu neden OnePlus Nord’a yükseltmek istediğinizi açıklamanız gerekiyor.

ONEPLUS NORD ÖZELLİKLERİ