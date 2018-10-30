Onkoloji hastası çocuklar Cumhuriyet Bayramı'nı böyle kutladı

Çocuk Kanserleri Derneği ve İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Çocuk Hematoloji Onkoloji bölümünde tedavi gören çocuklar ve aileleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir coşku ile kutladı.

Onkoloji Enstitüsü Konferans salonunda yapılan etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü müdürü Prof. Dr. Ahmet Kizir, Çocuk Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı öğretim üyesi ve ÇOKSEV Başkanı Prof. Dr. Rejin Kebudi, Cumhuriyet Bayramı'nın önemini anlatan konuşmalar yaptı.

Prof. Dr. Rejin Kebudi, "Ata’mızın cumhuriyeti yarının büyükleri gençlere emanet ettiğini vurguladık. Ata’mızı ve şehitlerimizi saygı ve minnetle andık" açıklamasında bulundu.

Hastane okulu öğretmeni Ömer Boran'ın konuşmasının ardından hastanede tedavi gören çocuklar şiirler okudu. Çocuklar şarkılar ve ikramlar eşliğinde dolu dolu bir gün geçirdi.

Prof. Dr. Kebudi, "Bu güzel etkinliğe destek veren Çocuk Kanserleri Sevgi ve Dayanışma Derneği (ÇOKSEV) yönetim kurulu üyeleri ve dostlarına, Lions Kabataş Derneği Başkanı sayın Emine Hanım ve gönüllülere çok teşekkür ederiz. Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" diye konuştu.

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