Onlar 2022 yılının en narsistleri seçildi! İşte o 5 isim

ELIZABETH HOLMES

Amerikalı iş insanı Holmes, CEO'su olduğuTheranos şirketinde sadece parmak ucundan alınan az miktarda bir kan ile bir kan testi kiti geliştirdiklerini ve kan testinde devrim yaptıklarını iddia ediyordu. Bu şekilde şirketine değer kazandırdı ancak söylemler asılsız çıktı ve kendisine dolandırıcılıktan dava açıldı.

Haber sitesi konu hakkında şunu söyledi; "Burada ahlaki bir pusula mı kayboldu? Kibir miydi? Şöhretin sarhoşluğu muydu?”