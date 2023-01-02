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Onlar 2022 yılının en narsistleri seçildi! İşte o 5 isim

Haber sitesi Politica, 2022 yılının narsist isimlerini açıkladı. Açıklanan beş isim de sene boyunca manşetlerden düşmeyen olaylı isimler oldu. İşte, 2022 yılının narsistleri...

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  • Onlar 2022 yılının en narsistleri seçildi! İşte o 5 isim

    Haber sitesi Politico, 2022 yılı için seçtiği narsist isimleri açıkladı. Makalede, seçilen isimler için şunlar söylendi;

    "Hepsi para birimi olarak ilgiyi ve yakıt olarak egoyu kullandılar ve bir süre için arzuladıkları şeyle ödüllendirildiler." İşte, seçilen isimler...
  • Onlar 2022 yılının en narsistleri seçildi! İşte o 5 isim

    PRENS HARRY VE MEGAN MARKLE

    Makalede, Harry ve Megan çiftinin Netflix'te yayınlanan ve hayatlarını anlatan belgeseline değiniliyor. Çitfin, kendilerini fazla mağdur olarak gösterdiğini ve egonun da bir sınırı olduğu vurgulanıyor.
  • Onlar 2022 yılının en narsistleri seçildi! İşte o 5 isim

    DONALD TRUMP 

    Siyasi olarak başarısız olduğunu yazan Politico dergisi Amerikalı lider için "Trump için seçtiği adayların neredeyse tamamının başarısız olduğu ve kalıcı bir siyasi lider olma iddiasını kaybettiği ara seçimlerden daha kötü bir şey yoktu." dedi.
  • Onlar 2022 yılının en narsistleri seçildi! İşte o 5 isim

    ELON MUSK

    Dergi, Musk'ın Twitter'ı "teröre dönüştürdüğünü" ve Twitter kullanıcıların kanını dondurduğunu söyledi. 
  • Onlar 2022 yılının en narsistleri seçildi! İşte o 5 isim

    ELIZABETH HOLMES

    Amerikalı iş insanı Holmes, CEO'su olduğuTheranos şirketinde sadece parmak ucundan alınan az miktarda bir kan ile  bir kan testi kiti geliştirdiklerini ve kan testinde devrim yaptıklarını iddia ediyordu. Bu şekilde şirketine değer kazandırdı ancak söylemler asılsız çıktı ve kendisine dolandırıcılıktan dava açıldı. 

    Haber sitesi konu hakkında şunu söyledi; "Burada ahlaki bir pusula mı kayboldu? Kibir miydi? Şöhretin sarhoşluğu muydu?”
  • Onlar 2022 yılının en narsistleri seçildi! İşte o 5 isim

    SAM BANKMAN - FIED

    Sam Bankman - Fied, kripto dünyasına bomba gibi düşmüştü. Eski FTX CEO'su olan Fied dolandırıcılıkla suçlandığı bir dizi olay sonrası iflas etmişti. Bunun üzerine Bahamalar'da yakalanmış ve ABD'ye teslim edilmişti. Gelecek günlerde mahkeme karşısında savunma yapacak. Makale, bunu şöyle yorumladı "Ne kadar çok övgü alırlarsa, düşüş o kadar dramatik olur."

Haberi Hazırlayan : Basak Kanik
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