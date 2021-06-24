O kitap muzır yayın ilan edildi 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, resen inceleme neticesinde kitapta yer alan bazı yazıların 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır ve müstehcen tesir yapacak nitelikte olduğuna, bu nedenle kitabın ilgili mevzuatın öngördüğü sınırlamalara tabi olmasına karar verildi.

Çocukların okuması için hazırlanan "Onlar Ermiş Muradına-En Güzel Türk Masalları" isimli çocuk kitabında, baba ve kızı arasındaki evlilik meşru gösterilmeye çalışıldığı iddia edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iddialar hakkında inceleme başlatmıştı.

"Sandık" isimli masalda yer alan çocuk istismarı, ensest ve müstehcenlik içeren ifadeler nedeniyle HEMPA Çocuk Derneği, kitabın yazarı, editörü ve yayın koordinatörü hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.