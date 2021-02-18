Onlarca markanın maskesi güvensiz çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkOnlarca markanın maskesi güvensiz çıktı; uzmanları doğru maskeyi anlattı - Haberler
ABONE OL

Onlarca markanın maskesi güvensiz çıktı; uzmanları doğru maskeyi anlattı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından onlarca marka tarafından üretilen maskeler incelendi. Birçok markanın maskelerinin güvensiz olduğu anlaşıldı

Onlarca markanın maskesi güvensiz çıktı; uzmanları doğru maskeyi anlattı - Haberler
Onlarca markanın maskesi güvensiz çıktı
0:00 / 0:00
DHA

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Rıdvan Karaali, doğru ve güvenilir maskenin en az üç katmanlı ve bakanlık tarafından onaylı, burun kısmının telli olması, lateks, naylon, paraben içermemesi gerektiğini söyledi. Ekoteks Laboratuvarı Teknik Müdürü Sevim Razak da laboratuvarlarında her gün çok sayıda maskenin detaylı bir testten geçirildiğini belirterek, maskelerde bulunması gereken özellikleri anlattı.

Koronavirüsten korunmak için mesafe ve hijyenin yanı sıra maske kullanımı da oldukça önemli. Herkesin günlük yaşamında vazgeçilmezi haline gelen maskeye merdiven altı üreticiler el alttı. Bunun üzerine harekete geçen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan incelemelerde, onlarca marka tarafından üretilen maskelerin güvensiz olduğu belirlendi. Bu ürünlerin piyasalardan toplatılması kararı alınmasına rağmen bazı e-ticaret sitelerinde bu tür maskelerin hala satılmaya devam ettiği görüldü. Maske alırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Rıdvan Karaali anlattı.

KATMANLARI KESEREK KONTROL EDİN

Özellikle kutu halde satın alınan maskelerde, kutu üzerinde seri numarası, bakanlık onayı ve maskenin özelliği hakkındaki bilgilere dikkat edilmesi gerektiğinin söyleyen Dr. Karaali, şöyle konuştu: “Diğer ürünlerde olduğu gibi maskede de merdiven altı üretim dediğimiz üretimler var. Maskeleri seçerken özellikle üreten firmanın bakanlık takip sistemine tabi olması gerekiyor. Maskenin öncelikle burun kısmında tel olması lazım. Telsiz maske takıldığında konuşma anında sık sık kayıyor. Düştüğü zaman kaldırmak için elimizle kaldırıyoruz. Bu yüzden bulaşıcılık artabilir. Bu yüzden tel şart. Ayrıca maskelerin üç katmanlı olması gerekiyor. Keserek ya da ayırarak kontrol edebilir. Belirli standartlara göre üretilip üretilmediğini takip etmek gerekiyor. Bakanlık, standartlarına uygun olmayan markaları açıkladı. Salgına karşı önlem alırken etkinliği kanıtlanmış ürünleri kullanmamız lazım. Bu yüzden alınacak ürünün bakanlık ürün takip sistemine kayıtlı olması, Avrupa standartlarında, TSE ürün onaylı olması ve uzun süre kullanımda alerjiye yol açacak maddeler içermemesi gerekiyor” dedi.

“KORUNMAYA ÇALIŞIRKEN SAĞLIĞIMIZDAN OLABİLİRİZ”

Koronavirüsten korunmaya çalışırken yanlış maske nedeniyle başka hastalıklara da yakalanma riskinin artacağına dikkat çeken Dr. Karaali, “Bakanlık denetiminden geçmemiş ürünler alerji yapabilir. Alerji de ikincil bir hastalığa neden olabilir. Lateks, naylon, paraben içermemesi lazım. Bunları uzun süre solduğumuzda korunmaya çalışırken sağlığımızdan da olabiliriz. Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldiği için üretici firmalar renklendirerek çeşitlendirmeye çalışıyor. Renkten önemli olan maskeyi aldığımızda katmanına bakmamız lazım. Aldığımız ürünün kutusu üzerinde standartları ve kontrolünü gösteren ibareler yer almalı” diye konuştu.

MASKELERİN GÜVENİLİRLİĞİ LABORATUVARLARDA TEST EDİLİYOR

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birliklerinin (İHKİB) kuruluşu Ekoteks Laboratuvarı'nda her gün çok sayıda tıbbi ve bez maske detaylı bir testten geçiriliyor. Test sonucuna göre maskelerin standartlara uygunluğu raporlanıyor.

"ÜÇ ÖNEMLİ NOKTA VAR"

Ekoteks Laboratuvarı Teknik Müdürü Sevim Razak, maskeler için uygulanan test aşamalarını anlattı. Razak, "Laboratuvarımızda özellikle tıbbi yüz maskeleri ve bez maskelerinin Avrupa standartları ve TSE'nin yayınladığı standartlar için testleri yapılmaktadır. Bu testler de üç önemli nokta var. Birincisi maskeyi taktığımız zaman bakteri tutunma özelliğinin kontrol edilmesi gereklidir. Diğeri nefes alabilirliğin kontrol edilmesi. Çünkü maske yüzümüzde takılıyken rahat nefes alıp verilmesi gereklidir. Bir de maskelerin üretiminden sonra üzerinde ne kadar bakteri yükü ya da mikroorganizma yükünün tutunduğu kontrol edilmesi gerekmektedir" dedi.

YASAKLANMIŞ MASKELER GÜBİS'TEN TAKİP EDİLEBİLİR

Ekoteks Laboratuvarı Teknik Müdürü Sevim Razak, doğru ve güvenilir maskenin önemine değinerek, “Şu anda Ticaret Bakanlığı’nın GÜBİS (Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi) yayınlanmış olan yönetmeliğe göre baktığımızda bazı ventilli N95 tip adı altında satılan bazı maskelerin güvensiz olarak kayıt altına alındığını görüyoruz. Şu anda bakanlığımız tarafından yasaklanmış olan ve uygun olmayan ürünleri GÜBİS sisteminden vatandaşımız takip edebilir. Yasaklı, güvenilir olmayan markalar bu sistem üzerinden mutlaka kontrol edilmeli. Laboratuvarlarımızda bir maskenin sağlığımızı koruması için tüm aşamaları titizlikle yürütülüyor. Bu tür ürünler tercih edilmeli” diye konuştu.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Neslihan Atagül'ün sağlığı merak ediliyordu! Neslihan Atagül'ün hastalığı geçirgen bağırsak sendromu nedir?
SAĞLIKSağlığı merak ediliyordu! İşte Atagül'ün hastalığı... ...
Aile Sağlığı Merkezlerinde koronavirüs aşısı yoğunluğu! - Son dakika Haberler
SAĞLIKAile Sağlığı Merkezlerinde aşı yoğunluğu!
Görme engelli Hanifi Dede'den kendisine aşı yapan ekibe müzik ziyafeti - Haberler
SAĞLIKGörme engelli Hanifi Dede'den kendisine aşı yapan ...
Mutasyonlu virüs belirtileri neler, tehlikeli mi? Mutasyonlu virüs hangi illerde var, kaç kişide görüldü?
SAĞLIKMutasyonlu virüs hangi illerde var?
ÖNEMLİ AÇIKLAMA! Prof. Dr. Özlü normalleşme için 4 kriteri açıkladı! - Haberler
SAĞLIKNormalleşme için 4 kriter
Sosyal medyada tepki çeken maske propagandası - Haberler
SAĞLIKO paylaşımlar şoke etti
107 yaşındaki Hanife Nine, ikinci doz aşısını oldu
SAĞLIK107 yaşındaki Hanife Nine, ikinci doz aşısını oldu
Bilim Kurulu Üyesinden çok önemli açıklama - Haberler
SAĞLIKBilim Kurulu Üyesinden çok önemli açıklama
Dikkat! O maskeler ağızda mantar nedeni! - Haberler
SAĞLIKDikkat! O maskeler ağızda mantar nedeni!
18 Şubat Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika Corona virüsü vaka ve hasta sayısı kaç oldu?
SAĞLIKEn güncel Türkiye Koronavirüs tablosu