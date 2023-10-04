Sosyal anksiyete bozukluğu günlük hayatta tedirginlik ya da korku duyma durumudur. Kanga Roo ise oğlunun tek başına bir yere gitmesine ya da hayatta kendi kararlarını almasına izin vermeyen bir karakterdir. Roo'da ise otizm spektrum bozukluğu belirtileri görülür.

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TİGGER - HİPERAKTİVİTE VE DİKKAT EKSİKLİĞİ

Hiperaktivite bir öğrenme bozukluğu değil, öğrenmeyi bozan bir davranış sorunudur. Başka bir deyişle hiperaktivite davranış sorunlarına neden olabilen bir huydur. Bu özelliği taşıyan çocukların beyin aktiviteleri fazla haraketlidir, düşünmeden davranabilir ve dikkatleri hızla dağılabilir.

Tigger karakteri de çok haraketli ve sürekli zıplayan bir figürdür.