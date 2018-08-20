Bekir Pakdemirli
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"Onların belki doları var ama bizim de inanmış bir milletimiz var"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye ekonomisine yönelik spekülatif ataklarla ilgili "Onların belki doları var ama bizim de inanmış bir milletimiz var." dedi. Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti İzmir İl Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma törenine katılan Pakdemirli, İzmir aşığı olduğunu belirtti

20.08.2018 - 10:42 | Güncelleme: AA

Pakdemirli, Türkiye'nin yeni bir düzene geçtiğini, parlamenter sistemi bir kenara park ettiklerini anlatarak, Türkiye'nin hedeflerine daha hızlı varmak için koşarak ilerlemeye devam edeceğini kaydetti.

Yerel seçimlere dikkati çeken Pakdemirli, yeni düzen oturmazsa cumhuriyet tarihi ve son 10-15 yıldaki kazanımların geriye döneceğini söyledi.

Bakanlık olarak global bir tarım firması kurma yolunda ilerleyeceklerini, gıdada devlet destekli bir markaya sahip olmak için projeleri olduğunu aktaran Pakdemirli, gelecek günlerde projelerini açıklayacaklarını kaydetti.

Pakdemirli AK Parti iktidarlarında başında olduğu bakanlığın İzmir'e toplam 7,5 milyar lira yatırım yaptığını kaydederek, kentte 9 tane tarıma dayalı organize sanayi bölgesi kuracaklarını belirtti.

"RABBİMİZİN TUZAĞI DAHA HAYIRLIDIR"

Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada sorunların bitmediğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Şer güçler, maşaları, FETÖ, PKK, KCK, Hizbullah bunların hiçbiri rahat durmadı, üstümüze geldiler. Yargı darbesi yaptılar, olmadı, maya tutmadı. Askeri darbe yaptılar, maya tutmadı. Ekonomik darbe yaptılar. Allah'a şükürler olsun, evelallah bunun da üstesinden geleceğiz. Onların belki doları var ama bizim de inanmış bir milletimiz var. Benim hep kendime tekrarladığım bir laf vardır, 'onlar tuzak kurarlar ama Rabbimin tuzağı daha hayırlıdır. Dün Ankara'da hayvan pazarına gittik. Vatandaşlarımız 'Sayın Bakanım eğer Türkiye ekonomisiyle ilgili bizim bir katkımız olacaksa bizim ineklerimizden birini al götür feda olsun' dediler. Bu dönem kendi yağımızda kavrulacağız ama dik duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz."

Pakdemirli 21. yüzyılın Türk yüzyılı olabileceğini vurgulayarak, "Bu yüzyılda AK Parti olarak milletimizin kaderiyle bütünleştiğimiz için ya kazanacağız ya kazanacağız. Bugün bizi hiç sevmeyen birçok batılı kuruluş var, onların raporlarında bile 2030 yılında 11. ülkeyiz. Kısa dönemde problem yaşayabiliriz ama orta vadede hiç problemimiz yok." diye konuştu.

"YETERİNCE KURBAN VAR"

Bakan Pakdemirli, kurban için yeterince mevcut bulunduğuna değinerek, geçen yıl Kurban Bayramı dolayısıyla 800 bin büyükbaş, 2,7 milyon küçükbaşın kesildiğini, bugün itibarıyla 1.2 milyon büyükbaş, 3,8 milyon da küçükbaş hayvanın kurban için hazır olduğunu sözlerine ekledi.

"BİRİLERİNE BİRTAKIM FIRSATLAR VERMEDİK, VERECEK DEĞİLİZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da 24 Haziran'daki seçim öncesi sahada gezerken vatandaşların kendilerine "dolar ne olacak" diye sorduğunu aktararak, dolarda olanların neden kaynaklandığını bugünlerde açık ve net görüldüğünü söyledi.

Dağ, "Bu ülke dünyada en hızlı büyüyen ülke. Turizm açısından son 10 yılın en iyi dönemi belki de. Makro dengelerde sorun yok. Böyle bir operasyon neden kaynaklanabilir? Bu siyasal durumu okumak için çok gerilere gitmeye gerek yok. 17/25 Aralık, MİT tırlanın durdurulamasına, Gezi olaylarına bakın açıkça görürsünüz.15 Temmuz gecesinde kimler rol almışsa, bu operasyonda da aynı çevreler rol aldığını net bir şekilde görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Hamza Dağ şöyle konuştu:

"2007'de e-muhtıra verdiklerinde, 27 Nisan günü birileri Abdullah Gül'ü, daha sonra farklı şekilde bir tezahürü oldu gerçi de, ne yazık ki bu harekete ihanet edenlerden birisidir. Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına CHP, HDP, Saadet Partisi ittifakıyla aday olmayı düşünen biri haindir. 2007'de e-muhtırada geri adım atmadı. Gezi olaylarında her yeri yıktılar, ne dediler 'aman sakin ol, bunlarla anlaş.' Eğer onlarla anlaşmış olsaydık 3. köprü, 3. havalimanı, Kanal İstanbul yoktu. 15 Temmuz'da o duruşuyla, o liderliğiyle bu ülkeyi işgalden kurtardı. Bugün diklenmeden, dik durarak, milletimizin menfaatini Brunson bahanesi üreterek birilerine birtakım fırsatlar vermedik, verecek değiliz. Bu ülke birilerinin 'gel' dediğinde geleceği, 'git' dediğinde gideceği bir ülke değil artık."

Dağ ekonominin alınan tedbirlerle bayramdan sonra olması gereken yere oturacağını belirterek, "Bu milletin bize yüklediği vazifelerden birincisi bu miletin başını önüne eğdirmemektir. Recep Tayyip Erdoğan bu milletin başını eğdirmedi, eğdirmeyecek." dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül de birer konuşma yaparak partililerin bayramını kutladı.

 

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