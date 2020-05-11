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Online düzenlenen "Ankara Caz Festivali" 60 bin tekil izleme aldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dünyanın ilk "çevrimiçi caz festivali" olarak düzenlenen 24'üncü Uluslararası Ankara Caz Festivali'ni, çeşitli ülkelerden eş zamanlı 60 bin tekil kullanıcı izledi.

Online düzenlenen
AA

Caz Derneğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, YouTube'daki Jazz Society of Turkey-Caz Derneği kanalından 30 Nisan-9 Mayıs tarihlerinde sanatseverlerle buluşan festival kapsamındaki konser ve etkinlikler, çeşitli ülkelerden eş zamanlı izlendi ve yorumlandı.

6 ülkeden 60 sanatçının katıldığı festival, 60 bin tekil izleme aldı.

Festival, 9 Mayıs'ta ABD'den "Joker", "the Irishman", "Superman" gibi 50'den fazla filmin yapımcısı ve aslen caz müzisyeni olan Richard Baratta'nın, Ankara Caz Festivali için özel hazırladığı film ve müzik üzerine sohbetiyle sona erdi.

Açıklamada, başta Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü olmak üzere, 24. Uluslararası Ankara Caz Festivali'nde iş birliği gerçekleştirilen tüm kuruluş ve kişilere teşekkür edildi.

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