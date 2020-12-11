Online konserler başlıyor

Cem Adrian, Yaşar, Ziynet Sali ve Buray gibi isimler internet üzerinden hayranlarıyla buluşacak. Ayrıca Berkay da yılbaşı gecesi sevenleriyle online platformlar üzerinden bir araya gelecek.
İşte şarkıcıların etkinlik takvimi:
Cem Adrian: 18 Aralık Cuma
Yaşar: 19 Aralık Cumartesi
Ziynet Sali: 25 Aralık Cuma
Buray: 26 Aralık Cumartesi
Berkay: 31 Aralık Perşembe
Fatih Ürek: 2 Ocak Cumartesi
Bilal Sonses: 3 Ocak Pazar
Emir Can İğrek: 9 Ocak Cumartesi
Ceylan Ertem: 16 Ocak Cumartesi
Halil Sezai & TAD Jazz Band: 30 Ocak Cumartesi
YORUMLAR