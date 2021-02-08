ING’den bir ilk: Dönemsel değil kalıcı

HABERTURK.COM

Opet Fuchs, Fullcheck Shop isimli bir e-ticaret platformu ile online madeni yağ platformunu hayata geçirdiğini duyurdu. Fullcheck Shop'un, Opet Fuchs tarafından özel servis, perakende satıcı, ticari ve istasyon müşterilerine özel olarak açıldığı aktarıldı.

Her marka ve model araca uygun madeni yağ satışının gerçekleştirildiği sitede müşterilere 7/24 sipariş verme, üreticiden direkt alışveriş, “tık”la harca, kredi kartına taksit seçenekleri gibi kolaylıkların sunulduğu kaydedildi.

Yapılan açıklamaya göre, 300’den fazla ürünün yer aldığı Fullcheck Shop, uzman saha ekibi, müşteri ziyaretlerinde bulunarak ürünler, hizmetler, kampanya ve uygulamalar hakkında bilgi ve danışmanlık hizmeti de veriyor. B2B müşterilerine hizmet veren Fullcheck Shop’un gelecekte B2C'ye de farklı ürün ve hizmetler sunan bir platforma dönüşmesinin hedeflendiği ve bu hedefle madeni yağın yanında farklı ürün ve hizmet gruplarının satılacağı bir pazar yeri oluşturulmasının planlandığı bildirildi.

Opet Fuchs Satış ve Pazarlama Direktörü Erçin Bıyık, "Fullcheck Shop e-ticaret platformu ile de perakende satış noktalarına ve özel servislere direkt üreticiden alışveriş yapma imkanı sunuyoruz" diye konuştu.