Online Sinema Eğitimi Platformu öğrencileri kısa film seti kurdu

AA

,Toplam 12 hafta süren çevrim içi eğitimin ardından, farklı ülke ve şehirlerdeki öğrenciler İstanbul'da bir araya gelerek, aldıkları eğitimi pratiğe çevirmek için kısa film seti kurdu.

Sinema alanında eğitimler veren ve son olarak gençlere yönelik "Online Sinema Eğitimi" adıyla çevrim içi atölyeler düzenleyen sinema yazarı ve yönetmen Abdulhamit Güler, öğrencilere öncülük etti.

Kısa film seti ve eğitimler hakkında AA muhabirine açıklamada bulunan Güler, çekimlerin tamamlandığını söyleyerek, "İki günlük bir set kurduk. Bir kısa filmin baştan sona bütün aşamalarını hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Bir eser ortaya çıkarmak bizim için çok önemli ama benim için daha önemli olan sinemaya ilgisi olanlar, ilgi duymakla kalmasın diyerek yola çıkmıştım. Online Sinema Eğitimi Platformu'nu o şekilde kurmuştuk. İnsanlara biraz faydamız olsun, sinema meraklılarına özelikle, heybemizde ne varsa onu paylaşalım arzusundaydık. Dediğim gibi hem niyetimiz desteklendi hem de arkadaşların arzusu ve isteği sayesinde olay daha öteye gitti." dedi.

- "Amacımızın ve niyetimizin doğru olduğunu hatta geç bile kaldığımızı fark ettim"

Güler, ilk grubun ardından ikinci grup için de film seti kurulmasının planlandığını aktararak, şu bilgileri verdi:

"Şu beni çok mutlu ediyor hem de heyecanlandırıyor; ilk grupta Almanya'dan gelen bir arkadaşımız var. Türkiye'nin dört bir yanından Urfa, Amasya, Ankara, Mersin, Bursa, Düzce ve her yerden gelen var. İkinci grup da öyle. İtalya'dan gelecek bir arkadaş var. Aslında pandemi sürecinde sinema üretiminin, eğitiminin durmaması gerektiği fikrinden yola çıkarak kurduğumuz bir organizasyondu, Online Sinema Eğitimi. Amacımızın ve niyetimizin doğru olduğunu hatta geç bile kaldığımızı fark ettim. Devam edecek inşallah. Zaten bir yandan hem temel sinema hem senaryo eğitimimiz var. Biz mümkün olduğu kadar bu platformda eğitimlere devam edip arzusu, niyeti olanlarla beraber setlerimizi kurup, senaryolarımızı yazıp kendilerine ait eserler ortaya çıkarmalarını istiyoruz."

Hayata geçirilen filmlerde, bütçenin, senaryonun ve çekim ekibinin öğrenciler tarafından oluşturulduğunu vurgulayan Güler, "Biz sadece mihmandarlık, yardımcılık ediyoruz. O açıdan ben çok mutluyum böyle bir sette yer aldığım için. Belki de en mutlu olduğum set diyebilirim. Devamı gelir inşallah." diye konuştu.

Abdulhamit Güler, Temel Sinema Eğitiminin 12 hafta olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:

"Bu 12 hafta boyunca, senaryo, sinematografi, yapım, post-prodüksiyon, festival süreçleri, film okuması gibi sinemaya temelden girmeyi arzu edecek herkesin ihtiyacı olan temel bilgileri verme arzusundayız. Senaryo önemli bir ayağıydı bunun. Senaryoların, fikirlerin alınması daha ilk haftadan itibaren başlıyor. Arkadaşlar senaryo dersi gördükçe, filmlere dair konuştukça, fikirler, yaklaşımlar gelişiyor."

Senaryonun fikir aşamasından hayata geçene kadar toplam 10 haftalık bir süreci olduğunun altını çizen Güler, "Benim hep söylediğim bir şey var; atölyeler, filmlerin nasıl çekilmemesi gerektiğini öğrenmek için yapılır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bize büyük deneyim kazandırıyor"

Setin yönetmenliğini üstlenen Serhat Karakış da sinemaya duyduğu ilginin altını çizerek, "Çok sıkıntılı işler var sinema alanında. Biz daha temiz, daha iyi bir sinema için arayış içerisindeydik. Bu sebeple bu atölyeye yazıldık. Bununla alakalı 3 aydır eğitim alıyoruz. Teorik eğitimi aldıktan sonra bir de uygulamalı eğitim alalım dedik. Normal atölyelerde size kendiniz çekin, biz bakalım derler. Bu atölyede öyle olmadı. Bildiğiniz set kuruldu ve şu anda 16 senaryonun içerisinden benim senaryom seçildi. Senaryoyu seçerken çekilebilirliğe, hikayeye dikkat ettik. Benim filmim seçilince haliyle yönetmenlik görevi de bana verildi." ifadelerini kullandı.

Karakış, tüm ekiple ilk defa birlikte olduklarına vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Tabii 3 aylık çevrim içi süre oldu ama ilk defa bir araya geliyoruz. Pratikte size her şey kolay gelir. İzliyorsunuz, okuyorsunuz ama uygulamaya geçtiğinizde, eliniz ayağınıza dolanabilir. Biz burada ne gibi eksiklikleri görebiliriz? Her şey kafana yatmıştır, çekeceğin şey kafanda oluşmuş onu hayal edebiliyorsun ama geliyorsun set ortamına, kameranın önüne geçiyorsun, kafandaki kurgu yok. Onu ayarlamaya çalışıyorsun, ayarlarken bakıyorsun ışık olmamış. Tek plan yapıyorsun, kafandaki gibi olmuyor. Bunların hepsini burada gözlemleyip ona göre çözümler üretiyoruz. O çözümler bize büyük deneyim kazandırıyor."

Daha önce de birkaç eğitim aldığını aktaran Karakış, "Sinemaya dair bir tecrübem yoktu ama bu alana ilgiliydim. En son Abdulhamit hocamın atölyesine başvurdum. Şu anda o farklılığı hissedebiliyorum özellikle uygulama yönünden bize çok katkı sağladı." dedi.

- "Bize böyle bir imkan sunduğu için değerlendirmek istedim"

Setin yardımcı yönetmeni Yasemin Kelkit ise eğitim için Almanya'dan İstanbul'a geldiğini belirterek, "Sosyal medya üzerinden bu eğitim hakkında bilgi aldım ve ilgimi çekti. O şekilde başvurdum. Eğitimlere katıldım ve teknik bilgiler edindim. Aynı zamanda senaryo eğitimi alma fırsatım oldu." açıklamasını yaptı.

Kelkit, en heyecanlı kısmın set süreci olduğunu vurgulayarak, "Teoriden artık pratik kısmına geçme şansımız oldu. Biz yönetmenimizle birlikte yaklaşık bir buçuk haftadır üzerinde çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Abdulhamit hocayla birlikte sürekli istişare halindeyiz. Deneme çekimlerine geldik. Önce mekanı gözlemledik, sonra oyuncularla birlikte sete çıktık." diye konuştu.

İstanbul'a gelmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Kelkit, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlgi alanım olduğu için ben de dahil oldum. Geçen sene bir senaryo eğitimine katıldım. Teori tarafında bir bilgim vardı ama şu an pratik tarafını da geliştirebiliyorum. Arkadaşların hepsiyle online tanıştık ama buraya geldiğimizde tekrar tanışma faslı olmadı, direkt kaynaşma faslından devam ettik. O kadar enerjimiz uyumlu ki, bizim için mekan değişti, sahne değişti, kaldığımız yerden devam ettik."

Sosyal medya hesapları "https://twitter.com/onlinesinemaegt" üzerinden duyurusu yapılan "Abdulhamit Güler ile Sinemaya Giriş" dersleri, 20 Aralık'ta eğitime başlamıştı.