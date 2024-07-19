MasterChef kim kazandı? 19 Temmuz MasterChef ana kadroya kim girdi?
MasterChef Türkiye 2024'te ana kadro şekilleniyor. MasterChef yeni bölümünde ikinci grup 7. önlük için tezgah başına geçti. Somer, Danilo ve Mehmet Şef yarışmacılardan, ilk etap için salçalardan yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. İki etaplı finalin ardından ana kadroya giren 7. yarışmacı şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belli oldu. İşte 19 Temmuz MasterChef Türkiye 2024 7. önlüğün sahibi...
MasterChef'te heyecan her geçen gün artıyor. Zeynep, Hakan, Onur, Ümmühan, Deniz ve Çağlar'ın ardından ana kadroya 7. yarışmacı olarak dahil olacak isim iki etaplı finalin ardından belli oldu. Peki, "MasterChef kim kazandı? 19 Temmuz MasterChef Türkiye 2024 7. önlüğü kim aldı, ana kadroya kim girdi?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler ve ana kadroya giren yarışmacılar...
19 TEMMUZ MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?
MasterChef Türkiye yeni bölümü ilk etabında şefler yarışmacılardan salçalardan yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi.
İlk etapta yapılan değerlendirmeler sonucunda Yudum, Şirin, Akın, Serhat ve Beril ikinci etaba ismini yazdırmayı başardı.
İkinci etapta ise şefler yarışmacılardan giyoza yapmalarını istedi. Kıran kırana mücadelelere sahne olan ikinci etapta ise yaptığı tabakla rakiplerini geride bırakan Serhat ana kadroya giren 7. yarışmacı oldu.