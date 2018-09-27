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Trafikte önüne çıktı diye başlayan tartışmada yaşlı adamı darp etti

Muğla Dalaman'da Bahri Atakul (75), bisikletiyle giderken iddiaya göre aniden Hasan Şimşek'in kullandığı kamyonetin önüne çıktı. Atakul ile Şimşek arasında yaşanan tartışma, Şimşek'in yaşlı adamı darp etmesiyle son buldu

27.09.2018 - 13:42 | Güncelleme: DHA

Muğla'nın Dalaman ilçesinde 24 Eylül pazartesi günü akşam 23.30 sıralarında yaşanan olay iddiaya göre şöyle meydana geldi. DHA'nın haberine göre, Mardin'in Midyat ilçesi kırsalında 1992 yılında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan jandarma er Hamza Atakul'un babası Bahri Atakul, kavşaktan bisikletiyle geçerken, MHP Dalaman İlçe Başkanı Hasan Şimşek'in saldırısına uğradı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, kamyonetini Dalaman Belediyesi Hizmet Binası önündeki otoparka bırakan Şimşek, sonra yakındaki bir ATM'nin arkasına saklanarak beklemeye başladı.

YERDE DE YUMRUKLADI

Şimşek, ATM'nin yanından bisikleti ile geçen şehit babası Bahri Atakul'a saldırıp, yumruklamaya başladı. Aldığı darbelerle yere düşen Atakul'u bir süre daha yumruklayan Şimşek, ardından kamyonetine binip, bölgeden uzaklaştı.
Çevredekilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Bahri Atakul, Dalaman Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Şehit babasının olayda sağ kolunda ve yüzünde darbeye bağlı ezilme ve kızarıkların oluştuğu, ayrıca gözlüğü ile protez dişinin kırıldığı belirtildi.

"YAPTIĞI HÜRMETEN AFFEDİLMEYECEK BİR DAVRANIŞTIR"

DHA'nın haberine göre şehit babası Bahri Atakul, polise verdiği ifadesinde, "Birden üzerime birisi yumrukla saldırdı, yere düştüm. Daha sonra tekrar yumrukladı, sonra bana hakaretler etti. Bu sırada çevreden yardıma gelen arkadaşlar oldu. Can havliyle ayağa kalmaya çalışırken, beni darp eden kişinin MHP Dalaman İlçe Başkanı Hasan Şimşek olduğunu gördüm" dedi.
Benim bu kişi ile hiçbir husumetim olmamıştır diyen Atakul, şunları söyledi: "Davacıyım ve maddi manevi sonuna kadar bunun peşindeyim. Ben bu ülkeye bir oğul şehit verdim, bana yapılan bu darp ve muamele insanlık dışı ve kendisini milliyetçi olarak ifade eden kişilere yakışmayan, aşağılık bir harekettir. Ayrıca yaşıma hürmeten affedilmeyecek bir davranıştır, yüce Türk adaleti gereğini yapacaktır."

"KARANLIKTA KİM OLDUĞUNU ANLAYAMADIM"

Konu ile ilgili bir açıklama yapan MHP Dalaman İlçe Başkanı Hasan Şimşek ise "5'inci Sokak'ta bir kişi bisikleti ile aniden önüme çıktı. Az kalsın kaza yapacaktım. Kendisine sitem edince el kol hareketleri yaptı. Karanlıkta kim olduğunu anlayamadım. Daha sonra o kişi Dalaman Belediyesi'nin önünden geçerken tekrar önüme çıktı. Aramızda tartışma başladı. Bunun üzerine sinirlenip, kendisine vurdum. Pişmanım, kendisi ile bir husumetim önceden yoktur. Kendisine özür dilemek için aracılar gönderdim" dedi.

"ÖZRÜMÜN KABULU İÇİN GÖRÜŞMEYE HAZIRIM"

Kavganın bahsedildiği kadar şiddetli olmadığını öne süren Şimşek, "Böyle bir şey yaşamak istemezdim, ancak darp ve kavganın şiddeti bahsedildiği kadar değildir. Bizler milliyetçi insanlarız, böyle bir şehit babası ile bu şekilde bir olayımız olduğundan dolayı pişmanlık duyuyorum. Kendileri ile şikâyetinden vazgeçmeleri ve özrümün kabulü için görüşmeye hazırım. Bir anlık gaflet oldu, üzgünüm" dedi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

 

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