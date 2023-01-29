6. ANILARIMIZI HER DEFASINDA YENİDEN İNŞA EDERİZ

Yaklaşık 5 yıl önce başınıza gelen bir olayı aklınıza getirmeye çalışın. Arkadaşınızla yediğiniz bir yemek, gittiğiniz bir düğün veya konuştuğunuz bir anı olabilir. Zihninizde, ne giydiğinizi, hava durumunu, bulunduğunuz yeri ve diğer küçük detayları canlandırmaya çalışın. Genellikle bu tür anıların hep aynı şekilde bir film sahnesi gibi hiç değişmediğini düşünürüz. Fakat anıları zihnimizde her seferinde yeniden canlandırdığımızda aslında yeni bir süreç oluştururuz.

Yani anılar yeniden inşa edilir ve böylece olayın orijinali bellekte değişime uğrar. Beynimiz hatıraları doldurmak için deneyimlerinizden yararlanır.