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Şaşırtıcı psikolojik gerçekler! Önünüzdeki şeyi bulamıyor musunuz? "İstem Dışı Körlük" yaşadınız!

Psikoloji dünyası yani ruhbilimi insan zihni ve davranışları hakkında sırrı çözmeye çalışıyor. Yapılan araştırmalar sonucunda insan davranışları hakkında pek çok farklı gözlem ortaya çıkıyor. İşte, ilginç psikolojik gerçeklerden bazıları...

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  • Önünüzdeki şeyi bulamıyor musunuz? İşte "İstem Dışı Körlük" yaşadınız!

    1. İSTEM DIŞI KÖRLÜK

    İstem dışı körlük deyince başta korkutucu gelebilir fakat günlük hayatta sıklıkla başımıza gelen bir olaydır. Herhangi bir görme kusuru ya da bozukluğundan bağımsız olan "İstem Dışı Körlük" psikolojik bir dikkat eksikliğidir. Bazı zamanlar aradığınız bir eşya aslında gözünüzün önündeyken fark etmeyebilirsiniz, bu duruma "İstem Dışı Körlük" deniyor. Bu durum insanların gördükleri şey değişse de veya aynı kalsa bile bilincin fark etmemesinden kaynaklanıyor. 

     
  • Önünüzdeki şeyi bulamıyor musunuz? İşte "İstem Dışı Körlük" yaşadınız!

    2. UZUN SÜRE YALNIZ KALMAK GÜNDE 15 SİGARA İÇMEK KADAR ZARARLI

    Yapılan birçok araştırma uzun süre yalnız kalmanın psikolojik sorunları artırdığını gösteriyor. Kişide anksiyete ve depresyon gibi psikolojik rahatsızlıklar daha sık görülebiliyor. Ayrıca çok uzun süre yalnız kalmak günde 15 sigara içmek kadar zararlı olduğu kanıtlamıştır.

     
  • Önünüzdeki şeyi bulamıyor musunuz? İşte "İstem Dışı Körlük" yaşadınız!

    3. SEVDİĞİNİZ KİŞİNİN ELİNİ TUTUĞUNUZDA DAHA AZ ENDİŞE DUYARSINIZ

    Bilimsel olarak kanıtlanmış bir diğer gerçek ise sevdiğiniz bir kişinin elini tutuğunuzda acınız ve endişeniz hafifler.

     
  • Önünüzdeki şeyi bulamıyor musunuz? İşte "İstem Dışı Körlük" yaşadınız!

    4. AŞIRI DÜŞÜNMEK DEPRESYONU TETİKLEYEBİLİR

    Depresyon, aşırı ve kontrolsüz düşünme sonucunda gelişebilir. Zihin zamanla olmayan problemler yaratabilir.

     
  • Önünüzdeki şeyi bulamıyor musunuz? İşte "İstem Dışı Körlük" yaşadınız!

    5. BİRÇOK KARARI BİLİNÇSİZCE VERİRİZ

    İnsanlar karar verirken düşünüp taşınmak ister. Ancak yapılan araştırmalar birçok kararın bilinçsiz zihinsel işleme yoluyla verildiğini gösteriyor. Sürecin bilinçsiz işlemesi bu kararların yanlış ya da mantıksız olduğunu göstermiyor. Çünkü beynimize saniyede yaklaşık olarak 11 milyon veri geliyor ve bunların bütün hepsini işleyerek bilinçli olarak karar vermemiz imkansız. Bu nedenle iç güdülerimiz karar verme mekanizmamızda büyük rol oynuyor.

     
  • Önünüzdeki şeyi bulamıyor musunuz? İşte "İstem Dışı Körlük" yaşadınız!

    6. ANILARIMIZI HER DEFASINDA YENİDEN İNŞA EDERİZ

    Yaklaşık 5 yıl önce başınıza gelen bir olayı aklınıza getirmeye çalışın. Arkadaşınızla yediğiniz bir yemek, gittiğiniz bir düğün veya konuştuğunuz bir anı olabilir. Zihninizde, ne giydiğinizi, hava durumunu, bulunduğunuz yeri ve diğer küçük detayları canlandırmaya çalışın. Genellikle bu tür anıların hep aynı şekilde bir film sahnesi gibi hiç değişmediğini düşünürüz. Fakat anıları zihnimizde her seferinde yeniden canlandırdığımızda aslında yeni bir süreç oluştururuz. 

    Yani anılar yeniden inşa edilir ve böylece olayın orijinali bellekte değişime uğrar. Beynimiz hatıraları doldurmak için deneyimlerinizden yararlanır.

     
  • Önünüzdeki şeyi bulamıyor musunuz? İşte "İstem Dışı Körlük" yaşadınız!

    7. BİRİYLE TARTIŞIRKEN SAKİN KALMAYA ÇALIŞIN

    Bir tartışma esnasında sakin kalabilirseniz, karşınızdaki kişi bir süre sonra daha çok sinirlenir ancak sizin sakin tavrınızdan dolayı şaşkınlığa uğrar ve kendini sorgulamaya başlar.

     
  • Önünüzdeki şeyi bulamıyor musunuz? İşte "İstem Dışı Körlük" yaşadınız!

    8. KARŞI TARAFA BİR İSTEKTE BULUNMAK İSTİYORSANIZ BUNU DENEYİN

    Karşı tarafa bir isteğinizi direkt olarak belli etmeden önce uygulayabileceğiniz pratik yöntemlerden birisi, ona daha kötü bir seçenek sunmaktır. Örnek olarak sebze yemeyi sevmeyen bir kişiye 2 parça mı yoksa 4 parça mı istediğini sorabilirsiniz. Böylece sebzeyi her türlü tercih edecektir.

     

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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