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Onur Bulut için sözleşme açıklaması!

Son günlerde adı transfer ve sözleşme görüşmeleriyle anılan Kayserispor futbolcusu Onur Bulut'un menajeri Elyasa Süme'den açıklama geldi

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  • Onur Bulut transferinde son dakika gelişmesi! Sözleşme imzaladığımıza dair... - Spor haberleri

    Kayserispor'da forma giyen milli futbolcu Onur Bulut'un adı 'dört büyük' takımla anılıyordu. 
  • Onur Bulut transferinde son dakika gelişmesi! Sözleşme imzaladığımıza dair... - Spor haberleri

    Son günlerde çıkan haberlere göre takımı Kayserispor'un da sözleşme yenilemeleri için devreye girdiği iddia edilmişti.
  • Onur Bulut transferinde son dakika gelişmesi! Sözleşme imzaladığımıza dair... - Spor haberleri

    Onur Bulut'un menajeri Elyasa Süme'den gündemdeki konulara dair bir açıklama geldi.
  • Onur Bulut transferinde son dakika gelişmesi! Sözleşme imzaladığımıza dair... - Spor haberleri

    Elyasa Süme, Kayserispor ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlandığı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
  • Onur Bulut transferinde son dakika gelişmesi! Sözleşme imzaladığımıza dair... - Spor haberleri

    Sosyal medya hesabından açıklama yapan Süme, şu ifadeleri kullandı;

     

    "Bazı basın yayın organlarında oyuncumuz Onur Bulut ile Kayserispor Kulübü sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağladığı tarzında haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Sözleşmesi sezon sonu sona erecek Onur Bulut ile Kayserispor kulübü arasında sözleşme uzatma görüşmeleri halan devam etmektedir. Sözleşme uzatma noktasında anlaşma ya da imza aşamasına henüz gelinmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
  • Onur Bulut transferinde son dakika gelişmesi! Sözleşme imzaladığımıza dair... - Spor haberleri

    Onur Bulut, bu sezon Süper Lig'de süre aldığı 14 maçta 2 gol 2 asistlik katkı verdi.

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