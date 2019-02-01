Program boyunca içten sohbetiyle Gökhan Çınar'a içini döken oyuncu Onur Büyüktopçu, "Kiralık Aşk" dizisinin kendisi için dönüm noktası olduğunu belirterek televizyon dünyasında tanınmaya başladığı o dönemleri şu sözlerle anlattı:
"Benim için en büyük dönüm noktası 2015 yılında yayına başlayan 'Kiralık Aşk' dizisidir, o dönemden önce dipteydim ve hiç bu kadar dipte olmamıştım. Oyunculuğu bırakmıştım, para kazanamıyordum, ev kiramı zor ödüyordum. Dizide ilk başlarda gecemi gündüzüme katarak kast direktörlüğü görevini üstlendim ama hiç ümidim yok çünkü klasik romantik komedi, oyunculuk anlamında hiç bir ünlü bir isim yok, bu dizi çok sürmez biter diyordum.
Kader dediğimiz şey burada devreye girdi ve dizideki Koray karakterini oynamaya başladım ve sonraları çok sevilen bir karakter oldu.
''Çocukluğumda çok arkadaşım olmadı benim, o yaşlarda insan hep birbirini arar, sokağa çıkar, kimisi top oynar, kimisi
bisiklete biner ama benim böyle şeylerim olmadı. 17 yaşına kadar içine kapanık ve sessiz sakin bir çocukluk geçirdim.
Tiyatroya başladığım zaman ise tam tersi biri haline dönüştüm, susmayan bir adam çıktı içimden. Tiyatronun bunda büyük payı vardır.''
Çocukluğumdan bu yana annesinin onun en büyük destekçisi olduğunu dile getiren Onur Büyüktopçu, aile kurmakla ilgili hayallerini ve annesine olan aşkını, "Annemde aramızda sonsuz bir sevgi vardır. Bana her kapı açısında sanki 10 yıldır görmediği bir dostunu karşılıyor gibidir. O an hayalimsi bir sahne canlanıyor benim için, resmen her yer çiçek açar, kelebekler uçuşur gözümde, bu çok özel bir ilişkidir onunla aramızda. Anneme çektiğimi düşünüyorum, onunla sevgi pıtırcığı gibiyiz, o beni boncuk gözlüm diye sever, ona layık bir evlat olmaya çalışıyorum.’’ sözleriyle dile getirdi.
Kendi ile ilgili çok özel itiraflarda bulunan sevilen oyuncu Onur Büyüktopçu, ileriye dönük hayallerini Gökhan Çınar’a şu sözlerle açıkladı;
‘’Mesela baba olma gibi bir hayalim var, bir aile kurmayı çok istiyorum. Kırk yaşına kadar kendime bir söz verdim bunun için. Baktım kimse yok, bu vakitten sonra o aileyi ben yaratacağım. Sevgiyle, aşkla bir şeyler olursa tabii ne mutlu bana ama şu güvensizliğimi yenmem gerek. İlişki yaşayacak bir adam değilim uzun zamandır, kimsenin samimiyetine güvenemiyorum, iyimser bir adamım, körü körüne inanırım karşımdakine, hayatıma giren insanlar hep üzmüştür beni, aşırı değer verme huyum var, sonra istediğim değeri alamadıkça ben üzülüyorum.’’
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