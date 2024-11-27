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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Onur Göçmez'in istifası kabul edilmedi! - Beşiktaş Haberleri

        Onur Göçmez'in istifası kabul edilmedi!

        İstifa kararını yönetim kuruluna ileten Asbaşkan Onur Göçmez'in istifası kabul edilmedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2024 - 14:29 Güncelleme: 27.11.2024 - 15:04
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        Onur Göçmez'in istifası kabul edilmedi
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        Beşiktaş'ta Asbaşkan Onur Göçmez bu sabah istifa etti. Göçmez aldığı bu kararı ve istifa dilekçesini yazılı olarak kulübe gönderdi.

        İstifa dilekçesi, başkan Hasan Arat tarafından kabul edilmedi. Göçmez, istifasını geri çekti.

        Siyah-beyazlıların konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Asbaşkanımız Onur Göçmez’in Yönetim Kurulumuza sunduğu istifa, Başkanımız Hasan Arat ve Yönetim Kurulumuzun kararıyla kabul edilmemiştir. Onur Göçmez, Beşiktaş JK Yönetim Kurulu’ndaki görevine devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

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