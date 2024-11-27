Onur Göçmez'in istifası kabul edilmedi!

Beşiktaş'ta Asbaşkan Onur Göçmez bu sabah istifa etti. Göçmez aldığı bu kararı ve istifa dilekçesini yazılı olarak kulübe gönderdi.

İstifa dilekçesi, başkan Hasan Arat tarafından kabul edilmedi. Göçmez, istifasını geri çekti.

Siyah-beyazlıların konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Asbaşkanımız Onur Göçmez’in Yönetim Kurulumuza sunduğu istifa, Başkanımız Hasan Arat ve Yönetim Kurulumuzun kararıyla kabul edilmemiştir. Onur Göçmez, Beşiktaş JK Yönetim Kurulu’ndaki görevine devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.