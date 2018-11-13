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Sakat sakat oynuyorum. İstesem ameliyat olur, gider İzmir’de paramı tıkır tıkır alır, yan gelir yatarım. Benim için her şey söylediler. Bir tek ‘maç sattı’ dememişlerdi onu da söylediler. Bu saatten sonra ağzımla kuş tutsam yaranamayacağım.