Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Onuralp Bitim, Windy City Bulls formasıyla ilk maçında 14 sayı attı - Basketbol Haberleri

        Onuralp Bitim, Windy City Bulls formasıyla ilk maçında 14 sayı attı

        Amerikan Basketbol Ligi Gelişim Ligi'nde (NBA G League) Windy City Bulls'ta forma giyen milli basketbolcu Onuralp Bitim, ilk maçında çift haneli sayılara ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 11:39 Güncelleme: 11.11.2023 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Onuralp Bitim'den G Ligi'nde 14 sayı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sezonun ilk maçında, Minnesota Timberwolves'u temsil eden Iowa Wolves, konuk ettiği Chicago Bulls'un takımı Windy City Bulls'u 124-117 mağlup etti.

        Iowa Wolves'ta Luka Garza, 37 sayı, 13 ribauntluk performansıyla galibiyette başrolü oynadı.

        Windy City Bulls'ta ilk maçına ilk 5'te çıkan milli oyuncu Onuralp Bitim ise 14 sayı, 3'er ribaunt ve asistlik performans sergiledi. Max Heidegger ise 21 sayı ve 8 asistle takımın en skoreri oldu.

        Onuralp Bitim, sezon başında NBA ekiplerinden Chicago Bulls ile iki yönlü kontrat imzalamıştı. Milli oyuncu, ihtiyaç durumuna göre NBA'de veya Gelişim Ligi'nde forma giyebiliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Katil 17 yaşında! "Müziği kıs" cinayeti!
        Katil 17 yaşında! "Müziği kıs" cinayeti!
        İsrail mülteci kamplarını hedef aldı
        İsrail mülteci kamplarını hedef aldı
        İşte Okan Buruk'un 11'i
        İşte Okan Buruk'un 11'i
        Galericiye silahlı saldırı!
        Galericiye silahlı saldırı!
        Kullanmadan önce bir daha düşünün!
        Kullanmadan önce bir daha düşünün!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        "Ukrayna, barış anlaşmasını ABD’nin emriyle reddetti"
        "Ukrayna, barış anlaşmasını ABD’nin emriyle reddetti"
        Suça karışan göçmenlerin parmak izi silindi iddiası! 4'ü polis 15 gözaltı!
        Suça karışan göçmenlerin parmak izi silindi iddiası! 4'ü polis 15 gözaltı!
        Meteoroloji saat verdi harita ile uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verdi harita ile uyardı! 5 bölgede sağanak!
        İSKİ korkulan veriyi açıkladı! İşte baraj doluluk oranı!
        İSKİ korkulan veriyi açıkladı! İşte baraj doluluk oranı!
        Onuachu fırtınası!
        Onuachu fırtınası!
        KÇÖ için borçlanma hakkı
        KÇÖ için borçlanma hakkı
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Kabusu bitmiyor! Arda yine sakatlandı
        Kabusu bitmiyor! Arda yine sakatlandı
        Gerçek ortaya çıktı! Dilan ve Engin Polat neden adres değiştirdi?
        Gerçek ortaya çıktı! Dilan ve Engin Polat neden adres değiştirdi?
        Yargıtay'dan AYM açıklaması
        Yargıtay'dan AYM açıklaması
        Emekliye 5 bin TL ödemesi başlıyor
        Emekliye 5 bin TL ödemesi başlıyor
        Havalimanlarına yerli ve milli siber yazılım
        Havalimanlarına yerli ve milli siber yazılım