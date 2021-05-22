Onyekuru belirsizliği sürüyor

Galatasaray’da, Onyekuru’nun geleceği henüz netleşmedi. Devre arasında kiralık gelen Nijeryalı futbolcunun, satın alma opsiyonu 11 Haziran’da sona erecek.

Sarı kırmızılılar, bu tarihe kadar Monaco’ya 4 milyon 350 bin avro ödeyerek Onyekuru’yu kadrosuna katabilecek. Ancak seçim süreci, 23 yaşındaki oyunucunun transferini belirsizliğe sokuyor.

Seçimin 19 Haziran’da yapılması, Onyekuru’nun satın alma opsiyonun kullanılmasını etkiliyor. Fatih Terim’in sezon sonunda hazırladığı raporda, Nijeryalı oyuncunun takımda kalmasını istediği gelen haberler arasında.

Onyekuru bu sezon Galatasaray forması ile 14 maçta 5 gol, 4 asistlik performansa imza attı. Diğer yandan Galatasaray'da, Sofiane Feghouli’ye talip var.

12 oyuncunun sözleşmesinin bittiği sarı kırmızılılarda, Feghouli’yi de Olimpiyakos’un istediği iddia edildi. Yunanistan basını, Olimpiyakos’un Cezayirli futbolcuyu renklerine bağlamayı düşündüğünü ancak transfere yüksek maaşın engel olduğunu yazdı.

Haberde Galatasaray’dan 3 milyon 850 bin avro kazanan Feghouli’nin, indirim yapması durumunda transferin sonuçlanabileceği ifade edildi. Galatasaray’la 1 yıllık kontratı olan 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon 2 kez fileleri havalandırdı.