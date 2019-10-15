Onyekuru Galatasaray'ı istiyor

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray’ın 1 numaralı hedefi Henry Onyekuru.

Geçen sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Nijeryalı futbolcu, sarı - kırmızılı kulübün yaz transfer döneminde de listesinde yer alıyordu.

Everton’ın 15 milyon euro karşılığında Monaco’ya sattığı Onyekuru, yuvasına geri dönmeye oldukça sıcak bakıyor.

Konuyla ilgili olarak Radyospor’a konuşan Nijeryalı oyuncunun menajeri William D’Avila “Yaz döneminde Onyekuru için çok sayıda opsiyon vardı. Monaco’ya gitti. Tekrar Galatasaray’a gelmesi tabii ki Monaco’ya bağlı. Onyekuru’nun ciddi olmayan bir sakatlığı var. 3 - 4 hafta oynamayabilir.” şeklinde konuştu.

Onyekuru'nun Galatasaray’a dönmeye sıcak baktığını belirten D’Avila; "Her şey Monaco’ya bağlı. Önümüzdeki ay bu durum netleşir. Onyekuru çok güzel bir deneyim yaşadı Galatasaray’da. Dönmeye pozitif bakıyor. Yaz döneminde de Galatasaray’ı arzu ediyordu ama transferi sonuçlandıran Monaco oldu. Henry, Galatasaray’ı istemişti. Önümüzdeki haftalarda Monaco’nun bir karar vermesi lazım. Monaco ile iyi ilişkilerim var ama transfer adına kesin konuşmak için erken.” ifadelerini kullandı.