Galatasaray'da Everton'dan satın alma opsiyonu olmadan kiralanan Onyekuru’yu Fransa’dan Marsilya ve Monaco, Almanya’dan Dortmund, İspanya’dan da Sevilla kulüpleri yakın takibe aldı. Everton Kulübü’nün onun için 25 milyon euro istediği öğrenildi.