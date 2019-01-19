Süper Lig'in ikinci yarısına müthiş bir giriş yapan Galatasaray, Ankaragücü'nü 6-0 yenerek gövde gösterisi yaparken hat trick yaparak maçın yıldızı olan Henry Onyekuru açıklamalarda bulundu. 21 yaşındaki futbolcu, iyi bir başlangıç yaptıklarını belirterek "Başlangıçlar çok önemlidir, biz de galibiyetle başladık. Ümit ediyorum bu şekilde devam eder" dedi.

"HOCAMIN DESTEĞİ ÖNEMLİ"

Onyekuru, attığı 9 golü de sol kanat oyandığı maçlarda attığına yönelik soru üzerine ise "Garry Rodrigues buradayken daha çok sağda oynuyordum, daha rahat ettiğim yer sol açık ama sonuç olarak hocamın vereceği karar önemli. Hocamın ve takım arkadaşlarımın verdiği destek önemli. Bugüne kadar hep destek verdiler, bundan sonra da verecekler. Pozitif olup, böyle devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.