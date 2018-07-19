Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, Ukrayna'nın Premier Lig takımlarından Zorya Luhansk oyuncusu Yevhen Opanasenko ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün asbaşkanı Osman Koçak, Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde, 27 yaşındaki defans oyuncusu ile anlaşmaya varıldığını söyledi.

Opanasenko'nun Avrupa kupalarında ciddi tecrübesi olduğuna dikkati çeken Koçak, "Opsiyonu kulübümüzde olmak üzere 2+1 yıllık sözleşme imzalamış bulunuyoruz. Her iki ayağını da iyi derecede kullanabilen futbolcumuz Ukrayna Premier Lig'inde 177 maçta görev yaptı ve 9 gole imza attı. Önümüzdeki sezon Konyaspor'umuza önemli katkılarda bulunacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Opanasenko ise yeşil-beyazlı ekibi Avrupa Ligi maçlarından tanıdığını ifade ederek, "Son derece dirençli bir takım olduğunu görmüştüm. Burada forma giyeceğim için çok heyecanlıyım. Takıma katkı sağlayıp yeniden Avrupa'ya gidebilmek için diğer arkadaşlarımızla bütün gücümüzle çalışacağız." dedi.

Yevhen Opanasenko, Atiker Konyaspor'da 39 numaralı formayı giyecek.

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