Opava - MFK Karvina maç önü

Çek Cumhuriyeti Czech Liga maçında Opava ile MFK Karvina, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 18:00. Opava, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. MFK Karvina, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 379. İddaa'da Opava kazanır 1.85, berabere biter 3.00, MFK Karvina kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Opava önceki hafta MFK Karvina mücadelesinde 3-1 kazandı.

MFK Karvina, Ruzomberok karşılaşmaında 2-3 kazandı.

Opava, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 3 gol yedi.

MFK Karvina ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. MFK Karvina, 1 gol atarken 9 gol yedi.

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