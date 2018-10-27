Opava - Pribram maçı istatistikleri

Çek Cumhuriyeti Czech Liga heyecanı devam ediyor. Opava, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Pribram takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 16:00. Opava 10 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Pribram 14 puanda ve 10. sırada. Opava son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ile oynadı. Pribram son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 282 kodlu maçı oynayanlar; Opava galibiyet oranı 1.55, beraberlik oranı 3.50, Pribram galibiyet oranı 3.75. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Opava son haftadaki Frydek Mistek müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Pribram, Znojmo karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Opava, 7 gol attı ve 7 gol yedi.

Pribram, dış sahada 1 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Pribram 4 kez gol sevinci yaşadı, 16 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ