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OPEC'in ham petrol üretimi temmuzda arttı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi, temmuzda bir önceki aya göre 980 bin varil artarak 23 milyon 170 bin varile yükseldi. OPEC'in temmuz ayına ilişkin petrol piyasası raporuna göre, bu yıl küresel petrol talebinin günlük ortalama 9 milyon 60 bin varil (yüzde 9,09) azalarak 90 milyon 630 bin varil, gelecek yıl ise 7 milyon varil (yüzde 7,72) artarak 97 milyon 630 bin varil olacağı öngörülüyor.

OPEC'in ham petrol üretimi
AA

OPEC'in temmuz ayına ilişkin petrol piyasası raporuna göre, geçen ay küresel petrol arzı, bir önceki aya kıyasla günlük 1 milyon 290 bin varil artışla yaklaşık 88 milyon 750 bin varile ulaştı. Bu dönemde, OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi günlük 310 bin varil artışla 65 milyon 580 bin varil oldu.

OPEC'in günlük ham petrol üretimi ise temmuzda önceki aya göre 980 bin varil artışla 23 milyon 170 bin varile yükseldi. OPEC'in toplam küresel petrol arzı içindeki payı ise yüzde 26,1 olarak kayıtlara geçti.

Geçen ay OPEC içinde günlük ham petrol üretimini en çok artıran ülke, Suudi Arabistan oldu. Ülkede günlük ortalama ham petrol üretimi 866 bin varil artışla 8 milyon 406 bin varile yükseldi. Bu ülkeyi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE),Kuveyt ve Irak izledi. BAE'de günlük üretim 98 bin varil artışla 2 milyon 430 bin varile, Kuveyt'te 73 bin varil yükselişle 2 milyon 158 bin varile, Irak'ta ise 39 bin varil artışla 3 milyon 752 bin varile ulaştı.

KÜRESEL PETROL TALEBİ

Raporda bu yıl küresel petrol talebinin günlük ortalama 9 milyon 60 bin varil (yüzde 9,09) azalarak 90 milyon 630 bin varil, gelecek yıl ise 7 milyon varil (yüzde 7,72) artarak 97 milyon 630 bin varil olacağı öngörülüyor.

OPEC petrolüne talebin ise gelecek yıl bu yıla kıyasla günlük 5 milyon 900 bin varil yükselerek 29 milyon 300 bin varil seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan dünya genelinde sondaj kulesi sayısı, temmuzda bir önceki aya göre 42 adet azalarak 1149'a düştü. Bu kulelerden 392'si OPEC üyesi ülkelerde bulunuyor.

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