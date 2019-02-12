OPEC'in ocak ayı verilerine ilişkin petrol piyasası raporuna göre, ocakta küresel petrol arzı bir önceki aya göre günlük 1,03 milyon varil azalarak yaklaşık 99 milyon 320 bin varil oldu.
Ocakta OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi günlük 230 bin varil azalışla 68 milyon 520 bin varile düştü.
OPEC'in ham petrol üretimi ocakta geçen yılın aralık ayına göre 797 bin varil azalarak 30 milyon 810 bin varil oldu. Böylece OPEC'in ocakta toplam küresel petrol arzı içindeki payı bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 azalarak yüzde 31 seviyesine geriledi.
Geçen ay OPEC içinde günlük ham petrol üretimini en fazla artıran ülkeler sırasıyla Nijerya ve Ekvator Ginesi oldu.
Nijerya'da günlük üretim 52 bin varil artışla 1 milyon 792 bin varile yükseldi. Ekvator Ginesi de günlük ham petrol üretimini 8 bin varil artırarak 117 bin varile yükseltti.
Ocakta günlük petrol üretiminde OPEC içinde en büyük düşüş Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'te yaşandı. Suudi Arabistan'da günlük üretim 350 bin varil azalarak 10 milyon 213 bin varile geriledi.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde günlük petrol üretimi 146 bin varil gerileyerek 3 milyon 78 bin varile, Kuveyt'te ise 90 bin varil azalarak 2 milyon 710 bin varile indi.
KÜRESEL PETROL TALEBİ
OPEC'in tahminine göre, bu yıl küresel petrol talebi geçen yıla göre 50 bin varil düşüşle günlük 100 milyon varile ulaşacak.
OPEC ülkelerinin 2019'daki günlük ham petrol talebinin ise 30 milyon 600 bin varil olması bekleniyor.
Öte yandan, dünya genelinde ocakta 19 sondaj kulesi işletmeye girdi ve toplam petrol sondaj kule sayısı 2 bin 420'ye ulaştı. Bu kulelerden 569'u OPEC üyesi ülkelerde bulunuyor.
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