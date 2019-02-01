Washington Post’un “gerçek bir diva” olarak söz ettiği, opera salonlarının aranan ismi mezzo-soprano Magdalena Kožená İş Sanat’ta sahne alıyor.

2001 yılında kaydettiği arya albümleri ile Gramophone Solo Vokal Ödülü’nü kazanan Kožená, klasik müzik dünyasına sayısız eser sığdırmakla kalmamış, 2017 yılında da ‘Magdalena Kozena meets Cole Porter’ isimli bir caz albümü çıkarmıştı.

Sanatçı albümle ilgili hislerini şöyle ifade ediyor: “Cole Porter’ın şarkılarına ve o dönemin müziğine öğrencilik yıllarımda aşık oldum. Ben Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Peggy Lee ve diğer caz efsanelerinin büyük bir hayranıyım. Kayıtları hala favorilerim arasında…”

Kožená'ya sahnede, 30 yıl önce, bilinen orkestra kurallarını yıkıp, yerine yepyeni müzikal anlayışa sahip bir topluluk oluşturan Londralı Age Of Enlightenment Orkestrası eşlik edecek.

Orkestrada bulunan tüm müzisyenlerin hem eşsiz yetenekleri hem de birbirinden farklı fikirleri var. 9 Şubat Cumartesi akşamı 20.30’da İş Sanat’ta gerçekleşecek konserin şefliğini, kariyeri boyunca birçok prestijli orkestraya şeflik yapmış Giovanni Antonini üstleniyor.

İŞ SANAT’TA ŞUBAT AYI

6 Şubat Çarşamba, 20.30

Cem Adrian “Seçkiler”

Jehan Barbur vokal

Erdal Erzincan vokal-bağlama

Ahmet Aslan vokal-gitar

Gokhan Kılıc bağlama

9 Şubat Cumartesi, 20.30

Age Of Enlightenment Orkestrası

Magdalena Kožená mezzo soprano

Giovanni Antonini şef

11 Şubat Pazartesi, 20.30

Sende Ben İmkânsızlığı Seviyorum

Aşk Şiirlerinden Seçmeler II

17 Şubat Pazar, 15.00

Evvel Zaman Dışından Masallar

Orman Lokantası

Yazan: Yekta Kopan

Yöneten: Serdar Biliş

Anlatan: Sevinç Erbulak

19 Şubat Salı, 20.30

The Tiger Lillies

25 Şubat Pazartesi, 20.30

Millî Reasürans’ta Parlayan Yıldızlar

Simge Keskin - çello

Ece Özer - fagot

27 Şubat Çarşamba, 20.30

Arturo Sandoval