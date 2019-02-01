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Washington Post’un “gerçek bir diva” olarak söz ettiği, opera salonlarının aranan ismi mezzo-soprano Magdalena Kožená İş Sanat’ta sahne alıyor.
2001 yılında kaydettiği arya albümleri ile Gramophone Solo Vokal Ödülü’nü kazanan Kožená, klasik müzik dünyasına sayısız eser sığdırmakla kalmamış, 2017 yılında da ‘Magdalena Kozena meets Cole Porter’ isimli bir caz albümü çıkarmıştı.
Sanatçı albümle ilgili hislerini şöyle ifade ediyor: “Cole Porter’ın şarkılarına ve o dönemin müziğine öğrencilik yıllarımda aşık oldum. Ben Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Peggy Lee ve diğer caz efsanelerinin büyük bir hayranıyım. Kayıtları hala favorilerim arasında…”
Kožená'ya sahnede, 30 yıl önce, bilinen orkestra kurallarını yıkıp, yerine yepyeni müzikal anlayışa sahip bir topluluk oluşturan Londralı Age Of Enlightenment Orkestrası eşlik edecek.
Orkestrada bulunan tüm müzisyenlerin hem eşsiz yetenekleri hem de birbirinden farklı fikirleri var. 9 Şubat Cumartesi akşamı 20.30’da İş Sanat’ta gerçekleşecek konserin şefliğini, kariyeri boyunca birçok prestijli orkestraya şeflik yapmış Giovanni Antonini üstleniyor.
6 Şubat Çarşamba, 20.30
Cem Adrian “Seçkiler”
Jehan Barbur vokal
Erdal Erzincan vokal-bağlama
Ahmet Aslan vokal-gitar
Gokhan Kılıc bağlama
9 Şubat Cumartesi, 20.30
Age Of Enlightenment Orkestrası
Magdalena Kožená mezzo soprano
Giovanni Antonini şef
11 Şubat Pazartesi, 20.30
Sende Ben İmkânsızlığı Seviyorum
Aşk Şiirlerinden Seçmeler II
17 Şubat Pazar, 15.00
Evvel Zaman Dışından Masallar
Orman Lokantası
Yazan: Yekta Kopan
Yöneten: Serdar Biliş
Anlatan: Sevinç Erbulak
19 Şubat Salı, 20.30
The Tiger Lillies
25 Şubat Pazartesi, 20.30
Millî Reasürans’ta Parlayan Yıldızlar
Simge Keskin - çello
Ece Özer - fagot
27 Şubat Çarşamba, 20.30
Arturo Sandoval
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