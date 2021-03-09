İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonu!

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütü saflarında bulunan ve faaliyetlerine devam eden şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlattı.
13 İLÇEDE 18 ADRESE BASKIN
AA'da yer alan habere göre çalışmaların ardından 13 ilçede 18 adrese, özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.
14 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda 14 zanlı gözaltına alınırken, adreslerde aramalar yapıldı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
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