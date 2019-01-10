Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinesinde, il merkezinde gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK mensubu 2 zanlı, çok sayıda dijital materyallerle yakalandı.



TERÖR FAALİYETLERİNDE BULUNMAK ÜZERE GAZİANTEP'E GELMİŞLER

AA'nın haberine göre gözaltına alınanların, terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye yapılanması PYD/YPG terör örgütü içerisinde, silahlı eğitim

alarak eylem ve faaliyet yürüttükleri, terör örgütü adına faaliyetlerde bulunmak üzere, Gaziantep'e geldikleri tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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