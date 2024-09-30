Operasyonel araç kiralama sektöründen büyüme beklentisi
Operasyonel araç kiralama sektörü yılın ilk yarısında 43,4 milyar TL'lik yeni araç yatırımı yaparak 34 bin aracı filosuna kattı. Sektörün toplam araç sayısı 2023 yılı sonuna göre yaklaşık yüzde 1,2 artarak 257 bine ulaşırken, sektörünün filosundaki hafif ticari araç payının yüzde 7,4'e çıkması da dikkat çekti. Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kağan Yaşa, "Ülkemizde iş amaçlı kullanılan araçların ancak yüzde 10'u kadarı operasyonel kiralama yöntemiyle finanse edilmiş durumda. Avrupa'da ise şirket araçlarının finansmanında operasyonel kiralamanın payı son 7 yıl içinde yüzde 48'den yüzde 57'ye çıktı. Ülkemiz operasyonel araç kiralama sektörünün önümüzdeki dönemde büyüyeceğini söyleyebilirim" dedi. Yiğitcan Yıldız yazdı...
Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği (TOKKDER), bağımsız araştırma şirketi NielsenIQ iş birliği ile hazırladığı, 2024 yılı ilk yarı sonuçlarını içeren “TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu”nu açıkladı.
Rapora göre, operasyonel araç kiralama sektörü 2024 yılının ilk 6 ayında 43.4 milyar TL’lik yeni araç yatırımı yaparak 34 bin adet aracı filosuna kattı. Sektörünün toplam araç sayısı 2023 yılı sonuna göre yaklaşık yüzde 1.2 artarak 257 bine ulaşırken sektörün aktif büyüklüğü 215 milyar TL’yi aştı.
FİLONUN YÜZDE 10'U HIBRIT VE ELEKTRİKLİ
Rapora göre, Renault yüzde 17.9 pay ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün en çok tercih edilen markası olmayı sürdürdü. Renault’yu yüzde 17'yle Fiat, yüzde 10.5 ile Toyota, yüzde 9.9 ile Ford ve yüzde 9.6’yla Volkswagen takip etti. Sektörün araç parkının yüzde 46.2’si kompakt sınıf araçlardan oluşurken, küçük sınıf araçlar yüzde 30.6 ve üst-orta sınıf araçlar yüzde 10.9 pay aldı.
2018 yılı sonunda operasyonel araç kiralama sektörünün filosundaki hafif ticari araçların yüzde 2.9 olan payı ise yüzde 7.4’e yükseldi. Sektörün araç parkının yüzde 54.4’lük bölümünü benzinli araçlar oluştururken, dizel araçların payı yüzde 36.3’e geriledi. Hibrit ve elektrikli araçların payı ise yüzde 9.2 oldu.
EN ÇOK SEDAN TERCİH EDİLDİ
TOKKDER raporunda yer alan bir başka veri ise, operasyonel araç kiralama sektöründeki gövde tipine göre araç tercihi sıralamasında sedan birinciliğinin devam etmesi oldu.
Bu kapsamda, sedan gövde tipine sahip araçlar yüzde 48.7 ile birinci sırada, hatchback gövde tipine sahip araçlar ise yüzde 22.8 ile ikinci sırada yer aldı. SUV araçlar ise yüzde 19.2 ile üçüncü sırada yer aldı. Bu araçları yüzde 0.9 ile station wagon gövde tipine sahip araçlar takip etti. Sektörün toplam araç parkının yüzde 79.2’sini otomatik vitese sahip araçlar oluştururken, manuel vitesli araçların payı ise yüzde 20.8 olarak gerçekleşti.
'İŞ AMAÇLI KULANILAN ARAÇLARIN YÜZDE 10'U KİRALIK'
Operasyonel araç kiralama sektörünün 2024 yılı ilk yarı sonuçlarını değerlendiren TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Kağan Yaşa, "Sektörün toplam araç sayısı 2023 yılı sonuna göre yaklaşık yüzde 1.2 artarak 257 bine ulaştı. 215 milyar TL’ye ulaşan sektörümüzün aktif büyüklüğü ise banka dışı finansal kuruluşlarla kıyaslandığında, oldukça önemli bir noktaya gelmiş durumda. Sektörümüzün özkaynakları ise 104 milyar TL’yi aşarak sektörümüzün aktif toplamının neredeyse yarısına ulaştı. Sektörümüz ihtiyaç duyduğu finansmanın yarısını özkaynakları ile karşılıyor. Sektörümüzün takipteki alacaklar oranının (NPL Oranı) yüzde 1.5 seviyesinde olması ise sağlıklı bir yapının göstergesi" dedi.
Operasyonel araç kiralama sektörünün büyüme potansiyeline de değinen Kağan Yaşa, "2022 yılı verilerine göre, Avrupa Birliği’nde bin kişi başına düşen otomobil sayısı 560 iken, ülkemizde bu sayı ancak 167’ye ulaşmış durumda. Bunun yanı sıra, ülkemizde iş amaçlı olarak kullanılan 2 milyon 500 bin motorlu kara taşıtı olduğunu tahmin ediyorum. Ülkemizde iş amaçlı kullanılan araçların ancak yüzde 10’u kadarı operasyonel kiralama yöntemiyle finanse edilmiş durumda. Avrupa Birliği ülkelerinde ise şirket araçlarının finansmanında operasyonel kiralamanın payı son 7 yıl içinde yüzde 48’den yüzde 57’ye çıktı. Tüm bu verilere dayanarak ülkemiz operasyonel araç kiralama sektörünün önümüzdeki dönemde sağlam adımlarla ve sürdürülebilir şekilde büyüyeceğini söyleyebilirim" şeklinde konuştu.