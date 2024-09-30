Operasyonel araç kiralama sektöründen büyüme beklentisi

Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği (TOKKDER), bağımsız araştırma şirketi NielsenIQ iş birliği ile hazırladığı, 2024 yılı ilk yarı sonuçlarını içeren “TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu”nu açıkladı.

Rapora göre, operasyonel araç kiralama sektörü 2024 yılının ilk 6 ayında 43.4 milyar TL’lik yeni araç yatırımı yaparak 34 bin adet aracı filosuna kattı. Sektörünün toplam araç sayısı 2023 yılı sonuna göre yaklaşık yüzde 1.2 artarak 257 bine ulaşırken sektörün aktif büyüklüğü 215 milyar TL’yi aştı.

FİLONUN YÜZDE 10'U HIBRIT VE ELEKTRİKLİ

Rapora göre, Renault yüzde 17.9 pay ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün en çok tercih edilen markası olmayı sürdürdü. Renault’yu yüzde 17'yle Fiat, yüzde 10.5 ile Toyota, yüzde 9.9 ile Ford ve yüzde 9.6’yla Volkswagen takip etti. Sektörün araç parkının yüzde 46.2’si kompakt sınıf araçlardan oluşurken, küçük sınıf araçlar yüzde 30.6 ve üst-orta sınıf araçlar yüzde 10.9 pay aldı.

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2018 yılı sonunda operasyonel araç kiralama sektörünün filosundaki hafif ticari araçların yüzde 2.9 olan payı ise yüzde 7.4’e yükseldi. Sektörün araç parkının yüzde 54.4’lük bölümünü benzinli araçlar oluştururken, dizel araçların payı yüzde 36.3’e geriledi. Hibrit ve elektrikli araçların payı ise yüzde 9.2 oldu.