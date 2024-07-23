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        Haberler Ekonomi Otomobil 'Operasyonel araç kiralamaya talep artacak' - Otomobil Haberleri

        'Operasyonel araç kiralamaya talep artacak'

        Operasyonel araç kiralama sektöründe gelecek beklentileri şekillenmeye başladı. Pandeminin oluşturduğu belirsizlik ortamıyla araç satın alma ve kiralama alışkanlıklarında değişimler yaşandığını kaydeden Rent Go Filo Direktörü Rıza Özdemir, "Çip krizi, lojistik alanındaki sorunlar, ham madde maliyetlerindeki artış ve tedarik zincirlerindeki aksamalar araç bulunabilirliğini olumsuz yönde etkiledi. Ancak, 2023 yıl sonu itibarıyla uzun dönem araç kiralama sektöründe yüzde 3.7 oranında bir büyüme kaydedildi. Gelecek dönemde, yüksek enflasyon ve artan maliyetler gibi etkenlerin azalması ve ticari faaliyetin artmasıyla birlikte, operasyonel kiralamaya talebin de artacağı öngörülüyor" dedi

        Giriş: 23.07.2024 - 08:19 Güncelleme: 23.07.2024 - 08:19
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        'Operasyonel araç kiralamaya talep artacak'
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        Rent Go Filo, uzun dönem operasyonel araç kiralama sektöründeki güncel dinamikler ve geleceğe yönelik beklentiler hakkında açıklamalarda bulundu.

        Sektörü ve gidişatı masaya yatıran Rent Go Filo Direktörü Rıza Özdemir, uzun dönem araç kiralama sektöründe pazar paylarındaki düşüşün ve daralmanın ardından son dönemlerde gözle görülür bir artışın yaşandığını belirtti.

        2.5 milyon araç iş amaçlı kullanılıyor
        2.5 milyon araç iş amaçlı kullanılıyor

        Özdemir, "Ciddi kur artışları ve pandeminin oluşturduğu belirsizlik ortamıyla geçmişte araç satın alma ve kiralama alışkanlıklarında önemli ölçüde değişimler yaşandı. Aynı dönemde, küresel ölçekte etkisini göstermeye başlayan çip krizi, lojistik alanındaki sorunlar, ham madde maliyetlerindeki artış ve tedarik zincirlerindeki aksamalar da araç bulunabilirliğini olumsuz yönde etkiledi. Ancak, 2023 yıl sonu itibarıyla bu olumsuzlukların geride bırakılmasıyla, özellikle uzun dönem araç kiralama sektöründe yüzde 3.7 oranında bir büyüme kaydedildi. Gelecek dönemde, yüksek enflasyon ve artan maliyetler gibi etkenlerin azalması ve ticari faaliyetin artmasıyla birlikte, operasyonel kiralamaya talebin de artacağı öngörülüyor" dedi.

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        Özdemir, Rent Go Filo'nun 5 yıl içinde araç parkı sayısı bakımından sektörün en büyük ilk 3 firmasından biri olmayı hedeflediğini belirtti.

        KİRALANAN ARAÇ SATIN ALINABİLECEK

        Rent Go Filo Direktörü Rıza Özdemir, bireysel ve kurumsal müşteriler için geliştirilen Kirala/Satın Al hizmetine değindi.

        'Kirala/Satın Al' ile bireysel ve kurumsal müşterilere, kiraladıkları her marka ve model aracın satın alınmasını sağlayan bir uygulama sunmaya başladıklarını kaydeden Özdemir, "Bu seçenek sayesinde müşterilerimiz ihtiyaçlarına en uygun marka ve model araçları kiralarken aynı zamanda satın alma opsiyonundan da yararlanarak, uzun vadeli maliyetlerini optimize edebiliyorlar" dedi.

        Dijitalleşme yönündeki adımlarından en yenisi olan ve kısa süre içinde aktif hale gelecek Rent Go Filo mobil uygulamasını kullanıma sunacaklarını da duyuran Özdemir, "iOS ve Android tabanlı uygulamamamız ile müşterilere tüm operasyonel işlemlerini gerçekleştirebilecekleri kapsamlı bir platform hazırladık. Müşterilerimiz bu mobil uygulama sayesinde araç kiralama ve satın alma işlemlerinin yanı sıra pek çok işlemi tek bir yerden yapabilecekler" bilgilerini verdi.

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