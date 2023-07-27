Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Magazin Oppeheimer başrol oyuncusu Cillian Murphy: Barbie 2'de Ken'i oynarım

        Oppeheimer başrol oyuncusu Cillian Murphy: Barbie 2'de Ken'i oynarım

        Cristopher Nolan'ın üstlendiği Oppenheimer filminin başrol yıldızı usta oyuncu Cillian Murphy "Barbie 2" çekilirse "Ken" rolünü oynayabileceğini dile getirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2023 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Christopher Nolan'ın vizyona giren yeni filmi Oppenheimer'da atom bombasının babası olarak anılan Robert Oppenheimer'ı canlandıran Cillian Murphy, bir Youtube kanalında röportaj verdi.

        2

        BARBİE 2 ÇEKİLİRSE KEN'İ OYNAYABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ

        Röportajda eğer çekilirse "Barbie 2" filminde Ken rolünü oynayabileceğini belirten Murphy "Barbie 2'de Ken'i oynar mıydın?" sorusuna, "Tabi oynarım. Hadi senaryoya bakalım, konuşalım. Filmi izlemek için sabırsızlanıyorum" dedi.

        3

        BARBİE'NİN DEVAMI GELECEĞİNE DAİR BİR AÇIKLAMA YOK

        Barbie filminin devamı çekileceğine dair yönetmen Greta Gerwig'den henüz resmi bir açıklama gelmedi.

        4

        Barbie ve Oppenheimer filmlerinin vizyona girmesinden bu yana Barbie, Oppenheimer'ı geride bırakarak zirveye yerleşti.

        Fotoğraflar: GEN

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        KKM 3 trilyon lirayı aştı
        KKM 3 trilyon lirayı aştı
        Satır ve soparla iş yeri bastılar: 5 yaralı
        Satır ve soparla iş yeri bastılar: 5 yaralı
        Fenerbahçe'den dev teklif!
        Fenerbahçe'den dev teklif!
        Covid-19'un belirtileri değişti!
        Covid-19'un belirtileri değişti!
        4 yıl önce kaybolan otizmli kız çocuğu ortaya çıktı
        4 yıl önce kaybolan otizmli kız çocuğu ortaya çıktı
        Galatasaray'dan son dakika: İşte Icardi'nin geliş tarihi
        Galatasaray'dan son dakika: İşte Icardi'nin geliş tarihi
        'TCMB bağımsız bir kurumdur'
        'TCMB bağımsız bir kurumdur'
        Otomobil taşıyan gemilere yeni kurallar geliyor
        Otomobil taşıyan gemilere yeni kurallar geliyor
        "Olağanüstü derecede önemli keşif"
        "Olağanüstü derecede önemli keşif"
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Milli TOGG’a ithal 5G şebekesi olmasın!
        Milli TOGG’a ithal 5G şebekesi olmasın!
        Galatasaray 952 milyon TL zarar açıkladı
        Galatasaray 952 milyon TL zarar açıkladı
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        Bakan Tunç'tan 'boş ev' açıklaması
        Bakan Tunç'tan 'boş ev' açıklaması
        Logoları söküldü, kuşa veda edildi
        Logoları söküldü, kuşa veda edildi
        İmza çok yakın!
        İmza çok yakın!
        En büyük köstebek türü Hakkari'de keşfedildi
        En büyük köstebek türü Hakkari'de keşfedildi
        Gündüz güneş altında alınan alkol bunu yapıyor!
        Gündüz güneş altında alınan alkol bunu yapıyor!
        "Tabanca gibi takım yapmışlar!"
        "Tabanca gibi takım yapmışlar!"
        Çağla'nın fıçı deneyimi
        Çağla'nın fıçı deneyimi