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        Haberler Magazin Oppeheimer'ın yıldızı Cillian Murphy: Barbie 2'de Ken'i oynarım!

        Oppeheimer başrol yıldızı Cillian Murphy: Barbie 2'de Ken'i oynarım

        Cristopher Nolan'ın üstlendiği Oppenheimer filminin başrol yıldızı usta oyuncu Cillian Murphy "Barbie 2" çekilirse "Ken" rolünü oynayabileceğini dile getirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2023 - 09:52
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        Christopher Nolan'ın vizyona giren yeni filmi Oppenheimer'da atom bombasının babası olarak anılan Robert Oppenheimer'ı canlandıran Cillian Murphy, bir Youtube kanalında röportaj verdi.

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        BARBİE 2 ÇEKİLİRSE KEN'İ OYNAYABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ

        Röportajda eğer çekilirse "Barbie 2" filminde Ken rolünü oynayabileceğini belirten Murphy "Barbie 2'de Ken'i oynar mıydın?" sorusuna, "Tabi oynarım. Hadi senaryoya bakalım, konuşalım. Filmi izlemek için sabırsızlanıyorum" dedi.

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        BARBİE'NİN DEVAMI GELECEĞİNE DAİR BİR AÇIKLAMA YOK

        Barbie filminin devamı çekileceğine dair yönetmen Greta Gerwig'den henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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        Barbie ve Oppenheimer filmlerinin vizyona girmesinden bu yana Barbie, Oppenheimer'ı geride bırakarak zirveye yerleşti.

        Fotoğraflar: GEN

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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