Fiyat performans kategorisinde dikkat çeken telefonlar arasındaki rekabet hız kesmeden devam ediyor. İlk telefonunu 2008 yılında, ilk akıllı telefonunu ise 2011 yılında piyasaya süren Oppo, yeni akıllı telefonu Oppo A94 5G'nin özelliklerini ve fiyatını duyurdu. Peki, Oppo A94 5G özellikleri nedir? Oppo A94 5G fiyatı ne kadar? İşte Oppo A94 5G hakkında merak edilenler...