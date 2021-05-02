OPPO Enco X Gerçek Kablosuz Gürültü Önleyici Kulaklık

İleri teknoloji ve onlarca yıllık Kuzey Avrupa mirası, OPPO ve 1977'de kurulan önde gelen Danimarkalı HiFi markası Dynaudio tarafından ortaklaşa oluşturulan Enco X kulaklıklarda bir araya geliyor. Dijital olarak hassas bir ses sunmak için, 30 farklı malzemeyi ve 152 bileşeni değerlendildi. Dynaudio'nun en büyük akustik laboratuvarı ile birlikte 120 tur yapısal ince ayar gerçekleştirildi.